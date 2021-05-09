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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Sainz: "Barselona'da daha az düzlük olması Ferrari'ye yardım ediyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Barselona pistinde daha az düzlük olmasının İtalyan ekibin olumlu performansına katkıda bulunduğunu belirtti.

Sainz: "Barselona'da daha az düzlük olması Ferrari'ye yardım ediyor"

Ferrari, İspanya'daki pistin son sektöründe en hızlı takımlardan bir tanesiydi ve Charles Leclerc, burada dördüncü en iyi zamanı yaparken, Carlos Sainz beşinci en iyi zamanı yaptı. Bununla beraber Sainz, tam gaz geçilen ilk sektörde 14. en hızlı isim olurken, Leclerc 11. en hızlı isimdi.

Leclerc yarışa dördüncü sıradan başlayacak ve Sainz ise sıralama turlarını altıncı sırada noktalamış durumda.

Sainz, en hızlı üçüncü araca sahip olmanın "cesaret verici" olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet, bu pistte biraz daha az düzlük olmasının kısmen rekabet seviyemizin biraz daha yüksek olmasına yardımcı olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz üzere son sektörde her şey çok iyi çalışıyor, araç virajlarda gayet iyi görünüyor. Aslında tüm hafta sonu oldukça iyi bir dengeye sahiptik."

"Sıralama turlarının birinci ve ikinci bölümünde Charles'ın önündeydim ve üçüncü bölüm için iki lastik setim olsa da, turlarımın hiçbirisi olmasını istediğim düzeyde değildi. Bugün eğer birkaç güçlü tur atabilseydim, onun önüne olabileceğimi düşünüyorum. Fakat böyle olmadı. 7. ve 10. viraj gibi bazı yerlerde hâlâ çok fazla zorlanıyorum, ön tarafı hissetmekte zorlanıyorum."

"Fakat olumlu olan şey yine ilk bölümde sadece tek tur atmış olmamdı ve bu da güvenimin arttığının bir kanıtı. Aslında her şeyi bir araya getirdiğimde çok hızlı olabiliyorum." 

Son turunda pistin daha yavaş olup olmadığı sorusuna Sainz, "Daha yavaş olduğunu düşünmüyorum. Fakat trafik yoğundu, öndeki araca daha yakındık. Hem ilk hem de ikinci turumda 1:17.4 yapabilirdim. Fakat bunu başaramadım ve bakmam gereken bazı şeyler var." cevabını verdi.

Sainz, yarışta her şeyi doğru yapmaya ihtiyaçları olduğunu da ekliyor.

"Yarışta hâlâ biraz eksiğimiz olduğunu düşünüyorum, lastik yönetiminde olmak istediğimiz seviyede olmadığımızı biliyoruz. Portimao'da çok fazla zorlandık. Cuma günkü uzun sürüşlere baktığımızda, yine en iyi yarış temposu ve lastik yönetimi bizde değildi. Fakat aynı zamanda eğer iyi bir start alabilirsek ve stratejiyi iyi uygularsak diğerlerinin önünde bitirebileceğimizi düşünüyorum."

Sainz, yüksek yere basma gücü pisti olan Monako sorulduğunda ise, "Şimdiye kadar bizim için iyi olacağa benziyor, çünkü virajlarda çok iyiyiz. Buradaki son sektörde çok iyiyiz. Umarım pazar günü güçlü bir yarış çıkarabilir ve büyük bir motivasyonla Monako'ya gidebiliriz. Bu hafta sonuna baktığımızda, aracın şimdiye kadar kadar virajlarda oldukça iyi olduğunu gördük" dedi.

The cars of Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and Fernando Alonso, Alpine A521, in Parc Ferme

The cars of Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and Fernando Alonso, Alpine A521, in Parc Ferme

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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