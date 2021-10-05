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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Sainz: "Barrichello'yu eleştirebilecek pozisyonda değilim"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz, Rubens Barrichello hakkında olumsuz hiçbir şey söylemediğini ve söyleyebilecek konumda da olmadığını söyledi.

Sainz: "Barrichello'yu eleştirebilecek pozisyonda değilim"

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde, Carlos Sainz'ın Ferrari'de "yeni Barrichello" olmak istemediğine dair bazı açıklamalar yaptığı belirtilmişti.

Bu haberde Sainz, “[Ferrari'de] Barrichello olmaktan mutlu olur muyum? Hayır, kesinlikle olamam! Bir gün Formula 1'de dünya şampiyonu olmak istiyorum. Her gün bunun için savaşıyorum. Bunu başarıp başaramayacağımı ise zaman gösterecek.” demişti.

Bu sözler özellikle Brezilyalı taraftarların tepkisini çekti. Aynı zamanda pek çok Formula 1 taraftarı da, Barrichello'nun başarıları göz önüne alındığında Sainz'a yüklendi.

Ancak Sainz, asla böyle bir açıklama yapmadığını, aksine basının sözlerini çarpıttığını dile getirdi.

Sainz şöyle konuştu: "Manşetleri görünce çok büyük hayal kırıklığı yaşadım."

"Barrichello ve Schumacher arasında bir seçim yapacak olsam kimi seçeceğim soruldu. Bu yüzden 7 dünya şampiyonluğunu tercih edeceğimi söylemek istedim, bu bence çok mantıklıydı."

"Ancak herkesin bu şekilde düşünmediğini fark ettim. Hepsinin böyle olmadığını biliyorum ama bir kaynak, sözleri başka bir kaynaktan, o da başka bir kaynaktan alınca sonunda ortada sadece bir başlık kalıyor."

"Şimdi Brezilyalılar geliyor ve Rubens'in kariyerinde elde ettiği başarıyı, sözde küçümsediğim için beni eleştiriyorlar. Fakat ben, onu eleştirecek konumda değilim. O, birçok yarış kazandı ve ben bir yarış bile kazanamadım. Biz iki iki arkadaşız ve ona çok fazla saygı duyuyorum."

"Böyle haberleri okuduğum zaman ne kadar hayal kırıklığı yaşadığımı tahmin edebilirsiniz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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