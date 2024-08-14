Sainz: "Babam benim her şeyim"

Carlos Sainz, bu sezon Formula 1'de hem olumlu hem de olumsuz haberlerle sıkça gündeme geldi.



Ferrari'nin 2025'te İspanyol pilotun yerine Lewis Hamilton ile anlaşmasın ardından Carlos Sainz, kariyeri ile ilgili belirsizliği Williams ile yaptığı anlaşmayla yeniden rayına oturttu.



Bu sayede kariyerinde yeni bir sayfa açarak geleceğe dair umutla baktığını belirtti.



Sainz, tüm bu süreçte babası ve mentoru Carlos Sainz Sr.'un desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Babamdan çok etkilendim. Onun perspektifi ve görüşleri benim için çok değerli çünkü o benim mentorüm, menajerim, babam, arkadaşım, kısacası her şeyim."

"Babam bana 12 yaşındayken 'yarışta ya ısırırsın ya da ısırılırsın' demişti. O zamandan beri pistte mümkün olduğunca agresif olmaya çalışıyorum."



"Pist dışında ise markalar ve takımlar adına iyi bir insan olmaya, centilmen davranmaya çalışıyorum. Bazen bunu başarıyorum, bazen ise daha zor oluyor."

"Babamın bu yılki Dakar zaferinden daha çok keyif aldığım herhangi bir galibiyetim olmadı. Özellikle finiş çizgisinde onu şaşırtma fırsatını bulmam ailece yaşadığımız en güzel anlardan biriydi."

Sainz, Formula 1'in en üst seviyesinde yarışmanın getirdiği fedakarlıklar hakkında ise şu ifadeleri kullandı:



"Açıkçası, bunu fedakarlık olarak görmüyorum. Fedakarlık kelimesini sevmiyorum çünkü bu kelimeyi yapmaktan hoşlanmadığın bir şey olarak görüyorum."



"Tüm bunları bir yatırım olarak görüyorum; şimdi olduğum pilot olabilmek için zamanımı, emeğimi ve eğitimi tüm bu sürece yatırdım."