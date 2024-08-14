Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Sainz: "Babam benim her şeyim"

Carlos Sainz, GQ İspanya'ya verdiği röportajda babası ile ilgili özel detaylara değindi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Carlos Sainz Sr and Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz Sr and Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, bu sezon Formula 1'de hem olumlu hem de olumsuz haberlerle sıkça gündeme geldi.

Ferrari'nin 2025'te İspanyol pilotun yerine Lewis Hamilton ile anlaşmasın ardından Carlos Sainz, kariyeri ile ilgili belirsizliği Williams ile yaptığı anlaşmayla yeniden rayına oturttu.

Bu sayede kariyerinde yeni bir sayfa açarak geleceğe dair umutla baktığını belirtti.

Sainz, tüm bu süreçte babası ve mentoru Carlos Sainz Sr.'un desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Babamdan çok etkilendim. Onun perspektifi ve görüşleri benim için çok değerli çünkü o benim mentorüm, menajerim, babam, arkadaşım, kısacası her şeyim."

"Babam bana 12 yaşındayken 'yarışta ya ısırırsın ya da ısırılırsın' demişti. O zamandan beri pistte mümkün olduğunca agresif olmaya çalışıyorum."

"Pist dışında ise markalar ve takımlar adına iyi bir insan olmaya, centilmen davranmaya çalışıyorum. Bazen bunu başarıyorum, bazen ise daha zor oluyor."

"Babamın bu yılki Dakar zaferinden daha çok keyif aldığım herhangi bir galibiyetim olmadı. Özellikle finiş çizgisinde onu şaşırtma fırsatını bulmam ailece yaşadığımız en güzel anlardan biriydi."

Sainz, Formula 1'in en üst seviyesinde yarışmanın getirdiği fedakarlıklar hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası, bunu fedakarlık olarak görmüyorum. Fedakarlık kelimesini sevmiyorum çünkü bu kelimeyi yapmaktan hoşlanmadığın bir şey olarak görüyorum."

"Tüm bunları bir yatırım olarak görüyorum; şimdi olduğum pilot olabilmek için zamanımı, emeğimi ve eğitimi tüm bu sürece yatırdım."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ricciardo: "Tsunoda, F1'de bir sonraki adımı atmak için gereken her şeye sahip"
Sonraki haber McLaren, adı F1'de Audi ile anılan eski sürücüsüne dava açtı

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

Formula 1
Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

Formula 1
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!
Norris: "Şampiyonluk için daha istikrarlı olmalıyım"

Norris: "Şampiyonluk için daha istikrarlı olmalıyım"

Formula 1
Norris: "Şampiyonluk için daha istikrarlı olmalıyım"
Carlos Sainz Jr.
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
F1 analisti Coronel, Sainz'ı Fisichella ve Trulli'ye benzetti

F1 analisti Coronel, Sainz'ı Fisichella ve Trulli'ye benzetti

Formula 1
Hollanda GP
F1 analisti Coronel, Sainz'ı Fisichella ve Trulli'ye benzetti
Sainz'ın Williams'a geçişiyle ilgili F1 yorumcusu Coronel: "Onun bildiği, bizim bilmediğimiz bir şeyler var"

Sainz'ın Williams'a geçişiyle ilgili F1 yorumcusu Coronel: "Onun bildiği, bizim bilmediğimiz bir şeyler var"

Formula 1
Belçika GP
Sainz'ın Williams'a geçişiyle ilgili F1 yorumcusu Coronel: "Onun bildiği, bizim bilmediğimiz bir şeyler var"
Leclerc, Sainz ile aralarında bazen "sürtüşme" olduğunu itiraf etti

Leclerc, Sainz ile aralarında bazen "sürtüşme" olduğunu itiraf etti

Formula 1
Belçika GP
Leclerc, Sainz ile aralarında bazen "sürtüşme" olduğunu itiraf etti
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Hamilton, Mercedes'in teknik bilgi birikimini 2025'te Ferrari'ye taşıyabilir mi?

Hamilton, Mercedes'in teknik bilgi birikimini 2025'te Ferrari'ye taşıyabilir mi?

Formula 1
Hamilton, Mercedes'in teknik bilgi birikimini 2025'te Ferrari'ye taşıyabilir mi?
Ferrari, "Red Bull'un en büyük kozlarından birini" kopyalıyor

Ferrari, "Red Bull'un en büyük kozlarından birini" kopyalıyor

Formula 1
Hollanda GP
Ferrari, "Red Bull'un en büyük kozlarından birini" kopyalıyor
Ferrari'nin 2025 sezonu için ilk tercihi Verstappen miydi?

Ferrari'nin 2025 sezonu için ilk tercihi Verstappen miydi?

Formula 1
Hollanda GP
Ferrari'nin 2025 sezonu için ilk tercihi Verstappen miydi?

Son Haberler

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

F1 Formula 1
Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

F1 Formula 1
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

SBK World Superbike
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

F1 Formula 1
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye