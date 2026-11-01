Formula 1 Meksika GP

Sainz: “Ayar değişikliklerinde biraz aşırıya kaçtık”

Meksika GP sıralama turlarında 16. sırada tamamlayan Carlos Sainz, ayar değişikliklerinde aşırıya kaçtıklarını dile getirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 14:50

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Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Carlos Sainz, seans sonrası yaptığı değerlendirmede ellerindeki imkanları en iyi şekilde kullanarak Q2’de şanslarını zorladıklarını ancak araç dengesindeki sorunlar nedeniyle istedikleri noktaya gelemediklerini belirtti. Cuma gününe kıyasla araçta kendisini rahat hissetmediğini ve her zamankinden fazla mücadele etmek zorunda kaldığını dile getiren tecrübeli pilot, yapılan ayar değişikliklerinin olumsuz yansıdığına dikkat çekti.

Sıralama seansının ardından basına konuşan Sainz, şu ifadeleri kullandı: "Bugün aracı Q2'ye taşıma şansımız vardı.”

“Elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullandık ve karşımıza çıkan her fırsatı değerlendirmeye çalıştık ancak yine de düne kıyasla araçta kendimi o kadar rahat hissetmedim. Seans boyunca araçla her zamankinden çok daha fazla savaşmak zorunda kaldım.”

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

“Hafta sonu boyunca genel olarak araç dengesiyle ilgili sorunlar yaşıyorduk ve yaptığımız ayar değişikliklerinde biraz aşırıya kaçtık.”

“Yarışta önümüzde ve arkamızda bizden daha hızlı araçlar yer alacak, bu yüzden puan barajına girmek bizim açımızdan oldukça zor olacak.”

“Yine de buradaki taraftarlar için güzel bir gösteri sunmak adına elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."

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- Motorsport.com Ekibi

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