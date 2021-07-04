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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Sainz, Avusturya yarışlarında aldığı sonuçlardan memnun

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Carlos Sainz, Avusturya'da sırasıyla 6 ve 5. sıralarda tamamladığı iki yarışta aldığı sonuçlardan memnun olduğunu belirtti.

Sainz, Avusturya yarışlarında aldığı sonuçlardan memnun

Sainz, ilk 10 içinde yer alan pilotlardan farklı bir strateji uygulamış ve yarışa sert lastiklerle başlamıştı. Sert lastiklerle oldukça uzun bir ilk bölüm atan Sainz, diğer pilotlara kıyasla daha geç bir pit stop yaptı. 

Böylelikle son 20 tur yeni lastikleriyle önündeki pilotları yakalayarak geçmeye çalışan Sainz, etkileyici bir performansla, 10. sırada başladığı yarışı 5. sırada tamamladı. 

İlk tur sert lastiklerdeki yol tutuşunun azlığına şaşırdığını belirten Sainz, son 20 turun eğlenceli geçtiğini de ekledi.

"Bu strateji biraz zorlayıcıydı çünkü ilk tur orta ve yumuşak lastiklere kıyasla sert lastiklerdeki yol tutuşunu hissettiğimde 'wow' dedim. Hiçbir yere gidemiyordum ve ilk turun sonunda 14. sıradaydım."

"Yarışa sert lastiklerle başlamak biraz riskli bir hareketti ancak sabırlıydık ve 10-15. turlar civarı kendime 'En kötü bölümü geçtim, artık bu lastikle gidebildiğim kadar uzun giderek geri dönüşe başlamam gerek.' dedim. Yarışın sonunda bunu gerçekleştirmeyi başardık ve son 20 tur eğlenceliydi."

Charles Leclerc, yarışın son bölümlerinde Daniel Ricciardo'yu geçmeye çalışmıştı ancak Monakolu pilot, ne kadar denese de bunu başaramadı. 

Bunun üzerine yarışın sonunda daha yeni lastiklere sahip olan Sainz, Leclerc'le yer değiştirdi ve Ricciardo'yu geçmeye çalıştı.

İspanyol pilot, son turda Ricciardo'yu 4. virajda geçmeyi başardı ve Perez'in 10 saniyelik cezasıyla birlikte yarışı 5. sırada noktaladı. 

Sainz, son turdaki geçişi hakkında şunları söyledi: "O McLaren, geçmesi kolay bir araç değil. Viraj çıkışlarında hızlanmada çok iyiler ve benden önce Charles'ın onu geçmekte zorlandığını gördüm. Bizim onları düzlükte yakalamamız çok zor ancak 3. virajda içeri çizgiyi aldım, sonrasında kirli havadan kurtularak iyi bir çekiş yakaladık ve 4. virajda onu geçmeyi başardım."

"Bu geçiş iyiydi çünkü bu, bana sonrasında hızlı bir tur atarak Perez'i yakalama fırsatı verdi."

Ferrari, lastiklerini hızlı bir biçimde ısıtabildiği ve dar bir çalışma aralığında çalıştırabildiği için sezon başından bu yana sıralama turlarında başarılı olsa da yarışlarda lastiklerini koruma konusunda sıkıntı yaşamış ve yarış temposunda daha yavaş kalmıştı.

Ancak Avusturya'da bunun tam tersi yaşandı. İtalyan ekip, sıralama turlarında yarışa kıyasla daha yavaş kaldı. 

Sainz, takımın sıralama performansı hakkında şunları söyledi: "Bu sezon pole pozisyonu mücadelesi içinde bulundum yani bu [sıralama performansımız], tamamıyla piste bağlı oluyor. Burada nedense sıralamada yavaşız ve yarışta hızlıyız."

"Paul Ricard'da yarış içerisinde yavaştık ve sıralamada hızlıydık. Formula 1'in ve içinde bulunduğumuz orta sıra grubunun güzelliği de bu. Bir yarışta sıralamada çok hızlı olabilirsiniz hatta Charles'ın yaptığı gibi pole'ü alabilirsiniz ve diğer yarış 11. olabilirsiniz."

"Durum böyle, biz sadece kendi sonuçlarımızı maksimize etmeye çalışarak, bizim için iyi ve kötü pistlerin olacağını bilmeliyiz."

"Sakin kalarak önümüze çıkan fırsatları akıllıca kullanmalıyız. Üst üste  2-3  iyi yarış çıkardım. Bunlar takım içinde özgüvenimi arttırmama yardımcı olacak. Bence [son iki yarışı] 6. ve 5. sıralarda bitirerek, sonuçları maksimize ettik. Bununla mutluyum."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Alessio Morgese

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