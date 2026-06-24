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Formula 1 Avusturya GP

Luke Browning, Avusturya GP’nin ilk antrenman seansında Williams direksiyonuna geçecek

Williams, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Avusturya Grand Prix'sinin 1. antrenman seansında Carlos Sainz’ın koltuğuna Luke Browning’in geçeceğini açıkladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Minas Panagiotakis / Getty Images

2025 Formula 2 sezonunu dördüncü sırada tamamlamasının ardından 2026 için Williams’ın yedek pilotluğuna getirilen Luke Browning, bu hafta sonu Spielberg'de F1 aracının direksiyonuna geçecek.

24 yaşındaki Britanyalı sürücü, Williams'taki görevinin yanı sıra Japonya merkezli Super Formula serisinde yarışıyor ve ilk dört yarışın ardından şampiyonada sekizinci sırada yer alıyor.

Formula 1 kuralları gereği takımlar, sezon boyunca her iki araçta ikişer kez olmak üzere toplam dört antrenman seansında, kariyerinde ikiden fazla grand prix startı bulunmayan çaylak pilotlara şans tanımak zorunda. 

Bu kural doğrultusunda Browning'in piste çıkacağını duyuran Williams, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Luke'u bu cuma Avusturya'da araçta görmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Luke Browning, Williams

Luke Browning, Williams

Fotoğraf: Peter Fox / Getty Images

Bu ayın başlarında verdiği bir demeçte, antrenman turları sırasında hızlı turlar atmak adına üzerinde bir baskı hissetmediğini belirten Browning, bu seansları gelecekteki olası bir yarış koltuğu için bir nevi "sınav" olarak görüp görmediği sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Elbette bu serbest antrenmanlarda performans sergilemek benim için önemli.” 

“Tur zamanları konusunda bir baskı hissetmiyorum, sadece ihtiyaç duyulduğunda o koltuğa oturmaya hazır olduğumu göstermem gerekiyor. Bu yukardan gelen bir baskı değil, tamamen kendime uyguladığım bir standart.” 

“Araca bindiğimde hazır olduğumdan emin olmak istiyorum. Şu an kendimi zinde ve hazır hissediyorum."

"Super Formula'da yarışıyorum ve bu seri özellikle boyun kaslarını güçlendirmek için harika bir yer. Ayrıca yaptığım testler sayesinde Formula 1 aracını sürmeye tamamen hazırım.”

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