Sainz, Avusturya GP'de daha rekabetçi bir Ferrari aracı bekliyor
İspanya GP'de aracın yeterince rekabetçi olmadığını gördükten sonra Ferrari Formula 1 sürücüsü Carlos Sainz, takımının Avusturya'da daha rekabetçi olmasını bekliyor.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Sainz ve takım arkadaşı Charles Leclerc, Barselona'daki sıralama turlarında beşinci ve altıncı sırada yer aldılar. İkili, Mercedes araçlarının ve öndeki Lando Norris (McLaren) ve Max Verstappen'ın (Red Bull) arkasındaydı.
Ferrari sürücülerinin yarış temposu çok farklı değildi. Her iki sürücü de lastik stratejilerini farklı yapmasına rağmen, Mercedes pilotlarının önüne geçemediler ve yarışı başladıkları pozisyonda tamamladılar.
Sainz, evindeki yarışta Ferrari'nin dördüncü en hızlı araç olduğunu ifade etti. Ancak Ferrari'nin Barselona pistindeki gibi uzun virajlarda, diğer pistlere göre daha fazla zorlandığını ve bu hafta sonu Red Bull Ring'de daha fazla rekabetçi olmasını beklediklerini söyledi.
Sainz, "En iyi hafta sonumuz değildi ama geçen sene de en çok zorlandığımız pist burasıydı."
"Biraz daha rekabetçi olacağımız başka pistlerin de olmasını umuyoruz.''
"Barselona pistinin, yüksek hızlı ve uzun, birleşik virajları var. Çin'de, burada ya da Suzuka'daki uzun virajlarda her zaman zorlanıyor gibi görünüyoruz.''
"Avusturya pistinin özelliklerinin açısından bir sorun olmadığını hatırlıyorum. Bu nedenle, viraj türleri sayesinde daha fazla rekabetçi olacağımızı düşünüyorum." dedi.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
Takım patronu Fred Vasseur, Barselona'daki sıralama düzeninin yaz tatili öncesi kalan yarışlar için bir trend oluşturmadığını ve ilk 4 takım arasındaki yakın farkların önceki yıllara göre daha büyük değişimlere neden olduğunu düşünüyor.
"Sıralama değişiyor çünkü son 4 hafta sonunda 4 farklı takım pole pozisyonu kazanmıştı. Aracı çok fazla değiştirmedik. Bu da, pist düzenine, lastiklere ve sıcaklık aralığında olmasına bağlı olduğu anlamına geliyor.''
"Karara varmadan önce, sakin kalmamız gerekiyor. [Avusturya'da] tamamen farklı bir format olacak; farklı asfalt, farklı türde virajlar ve muhtemelen önümüzdeki hafta farklı bir tablo olacak.''
"Formula 1'de hiçbir şey sonsuza dek kalmıyor ve bu da, bir takımın diğerinden daha iyi olduğunun çok açık olmadığı anlamına geliyor."
Vasseur, Ferrari'nin özellikle Barselona sıralama turlarında yetersiz kaldığını ve takımın tek tur boyunca aracı doğru lastik penceresinde nasıl tutacağını derinlemesine araştırması gerektiğini söyledi.
"Barselona'daki en önemli şey, tüm lastiklerin potansiyellerini tüm turlar boyunca farklı virajlarda korumaktır."
"Muhtemelen bu konuda bir şeyleri kaçırdık çünkü onda iki gerideydik.''
''Ancak Barselona'daki 14 virajda, viraj başına yüzde 1'lik bir kaybımız yok. 2 kere tur başına onda birini kaybettik ve turun geri kalanında Lando ile aynı turu yaptık.''
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