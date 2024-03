Sainz, Avustralya'da yarışabilir mi?

Carlos Sainz'ın apandisit rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alınmasının ardından Oliver Bearman acil şekilde Ferrari'nin direksiyonuna geçti.

Şimdi hem takım hem de taraftarlar İspanyol pilotun iki hafta içinde pistlere dönüp Avustralya Grand Prix'sinin startına yetişip yetişemeyeceğini merak ediyor.

Motor sporlarında 20 yılı aşkın süredir çalışan Formula 1 sağlık ekibinin başında yer alan İtalyan Dr. Ricardo Ceccarelli bundan neredeyse emin.

İspanyol Marca gazetesinin aktardığına göre Ceccarelli, "Herhangi bir komplikasyon olmazsa Sainz 10 gün içinde direksiyon başına dönebilecek."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, lifts his trophy on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Avustralya'ya kadar Sainz'ın eski formunu geri kazanabileceğini düşünüyorum. Elbette, tam bilgiye sahip olmadığım ve Ferrari ile çalışmadığım için Carlos tarafında işlerin nasıl gideceğini tam olarak tahmin edemiyorum, bu nedenle muhakemem genel bir nitelik taşıyor."

"Her vakanın kendine has özellikleri olabilir ve her şey onu ameliyat eden doktorlar tarafından tam olarak neyin tespit edildiğine bağlı. Ancak sıradan bir enfeksiyon olsaydı ve ameliyat başarılı geçseydi, yarışçı 10 gün içinde pistlere dönebilirdi."

"Bir futbolcu olsaydı, bu durumda iyileşme çok daha uzun sürerdi, çünkü karın boşluğu daha ciddi baskıya maruz kalırdı. Bir yarış pilotu ise kokpitte oturur pozisyonda oluyor ve onun durumunda baskı o kadar büyük olmuyor."

"Artık bu operasyon çok hızlı, birkaç küçük delikten yapılıyor ve sonra kişi birkaç gün hastanede kalıyor. Sonra da zaten taburcu ediliyor. Bence Ferrari'deki sağlık görevlileri sorunu hızlı bir şekilde tespit etti ve doğru şekilde hareket etti".

Ceccarelli, benzer bir sorunu 2022'de Alex Albon'un da yaşandığını ve Williams sürücüsünün o zaman sadece bir yarışı kaçırdığını hatırlattı.