Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

Sainz, Avustralya'da yarışabilir mi?

Carlos Sainz'ın bir sonraki yarış Avustralya Grand Prix'sine katılma ihtimali epey yüksek görünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Shameem Fahath

Carlos Sainz'ın apandisit rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alınmasının ardından Oliver Bearman acil şekilde Ferrari'nin direksiyonuna geçti.

Şimdi hem takım hem de taraftarlar İspanyol pilotun iki hafta içinde pistlere dönüp Avustralya Grand Prix'sinin startına yetişip yetişemeyeceğini merak ediyor.

Motor sporlarında 20 yılı aşkın süredir çalışan Formula 1 sağlık ekibinin başında yer alan İtalyan Dr. Ricardo Ceccarelli bundan neredeyse emin.

İspanyol Marca gazetesinin aktardığına göre Ceccarelli, "Herhangi bir komplikasyon olmazsa Sainz 10 gün içinde direksiyon başına dönebilecek."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, lifts his trophy on the podium

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, lifts his trophy on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Avustralya'ya kadar Sainz'ın eski formunu geri kazanabileceğini düşünüyorum. Elbette, tam bilgiye sahip olmadığım ve Ferrari ile çalışmadığım için Carlos tarafında işlerin nasıl gideceğini tam olarak tahmin edemiyorum, bu nedenle muhakemem genel bir nitelik taşıyor."

"Her vakanın kendine has özellikleri olabilir ve her şey onu ameliyat eden doktorlar tarafından tam olarak neyin tespit edildiğine bağlı. Ancak sıradan bir enfeksiyon olsaydı ve ameliyat başarılı geçseydi, yarışçı 10 gün içinde pistlere dönebilirdi."

"Bir futbolcu olsaydı, bu durumda iyileşme çok daha uzun sürerdi, çünkü karın boşluğu daha ciddi baskıya maruz kalırdı. Bir yarış pilotu ise kokpitte oturur pozisyonda oluyor ve onun durumunda baskı o kadar büyük olmuyor."

"Artık bu operasyon çok hızlı, birkaç küçük delikten yapılıyor ve sonra kişi birkaç gün hastanede kalıyor. Sonra da zaten taburcu ediliyor. Bence Ferrari'deki sağlık görevlileri sorunu hızlı bir şekilde tespit etti ve doğru şekilde hareket etti".

Ceccarelli, benzer bir sorunu 2022'de Alex Albon'un da yaşandığını ve Williams sürücüsünün o zaman sadece bir yarışı kaçırdığını hatırlattı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Ferrari, Mercedes'ten D'Ambrosio ile anlaşmış olabilir

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!" Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"
Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Leclerc: "Kazanmak zor olacak" Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Son Haberler

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!" Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"
Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak

Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak

MOT2 Moto2
Lusail
Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye