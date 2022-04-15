Sainz: "Avustralya GP, 2022'de 'mükemmel' olmamız gerektiğini gösterdi"

Haberi dinle

Melbourne'de zorlu bir hafta sonu geçiren İspanyol pilotun sıralamadaki son turunu atmadan önce lastiklerini ısıtmak için yeterli zamanı olmadı ve dokuzuncu oldu.

Ferrari pilotu daha sonra, starttan önce direksiyonunu değiştirmek zorunda kaldı, griddeyken anti-stall devreye girince pozisyon kaybetti ve ikinci turda spin attı.

Sainz'ın aksine takım arkadaşı Charles Leclerc ise pole pozisyonunu aldı, yarışı kazandı, en hızlı turu attı ve şampiyonadaki liderlik farkını açtı.

Sainz, olanlar hakkında hayal kırıklığını saklayamadı ancak bunun, kendisi ve takımın her şeyi doğru yapması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Sainz, "Charles çok iyi sürüyor."

"Onun da söylediği gibi, aracı çok iyi anladı ve bununla harika şeyler yapıyor."

"Elbette bu harika bir araç ama aynı zamanda, onun çok güçlü yarışlar çıkardığına ve çok güçlü bir performans gösterdiğine inanıyorum."

"Bu yüzden, sıralama ve yarış için ne kadar ilerleme kaydettiğimi görebilmek adına heyecanlıydım."

"Fakat maalesef bu olmadı. İşlerin yolunda gitmeyeceği ve hata yapacağım bir yarış mutlaka olacaktı."

"Artık önemli olan bundan ders çıkarmak."

"Önemli olan geri gelip mükemmel olmaya çalışmak ve her detaya daha fazla bakmak. Çünkü bu yıl sahip olduğumuz araçla, bitiremediğim her yarışta çok fazla puan kaybediyorum." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Sainz, Melbourne'ün F1'deki en kötü hafta sonu olup olmadığına emin değil ancak kariyerinin en çok hayal kırıklığına uğradığı yarışlardan biri olduğu konusunda net.

Sainz, "Diğer 100'den fazla yarışımın nasıl olduğunu tam olarak hatırlamıyorum, bu yüzden en kötüsü olup olmadığını bilmek zor. Fakat iyi giden bir hafta sonuymuş gibi görünüyordu."

"Araçta çok daha rahat ve güçlü turlar çıkartıyor gibiydim."

"Sonrasında bir anda, en fazla hayal kırıklığına uğradığım hafta sonlarından birine dönüştü. Bunu göz ardı etmeyeceğim."

"Önemli olan hem benim hem de takımın, daha mükemmel, daha güçlü ve her açıdan daha dirençli olmayı öğrenmiş olmamız. Sezonun bitmesine 20 yarış var ve her şeyin olabileceğini unutmayalım."

"Bu hafta sonunu sadece, bir şeyler öğrendiğimizden ve daha mükemmel olacak 20 yarış geçireceğimizden emin olmak için bir yardımcı olarak kullanabiliriz." dedi.

Ferrari, direksiyonun sonradan değiştirilmesinin, Sainz'ın kötü başlangıcına ve yarıştaki problemlerine sebep olup olmadığını araştırmaları gerektiğini söyledi.

Takım patronu Binotto şunları ekledi: "Isınma turundan hemen önce griddeyken değiştirmemiz gerekti. Startı etkiledi mi? Bunu araştırıyoruz çünkü direksiyondaki ayarların aynı olması gerekir."

"Startta anti-stall devreye girdi. Bu yüzden bütün verilere bakmamız ve ne olduğuna dair bir açıklama bulmamız gerekiyor."