Sainz, Audi'nin ilgisine rağmen Ferrari'de kalmak istiyor
Carlos Sainz'ın çevresi, İspanyol pilotun 2025 için Audi ile ön sözleşme imzaladığını yalanladılar. Sainz, Alman üreticinin ilgisine rağmen Ferrari'de yarışmaya devam etmek istiyor.
Motorsport.com'un kaynakları son günlerde çıkan haberlerin aksine Carlos Sainz'ın Audi ile herhangi bir ön sözleşme imzalamadığını belirttiler.
İspanyol pilot ile Audi arasında temaslar olsa da, Madridli pilotun önceliği Ferrari'yle olan anlaşmasını yenilemek.
Sainz'ın çevresinden biri Motorsport.com'a "Carlos'un A planı Ferrari. B planı Ferrari ve C planı da Ferrari olarak kalacak" diyerek İspanyol pilotun bakış açısını net şekilde ifade etti.
Eğer Ferrari, iki pilotuna da kontrat yenileme teklifi yaparsa, her ikisinin de uzun vadede takımda kalması oldukça mümkün.
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Fred Vasseur sezon sonuna kadar sözleşeme yenileme görüşmesi yapmayı düşünmüyor. Öncelikle Amerika GP'sine kadar gelişimine devam edilecek olan SF-23'e odaklanmalarını istiyor. Ardından 2024 aracının tasarımına başlayan teknik ekibi kuvvetlendirme hedefinde.
Öte yandan Sauber Grubu CEO'su Andreas Seidl'ın Valtteri Bottas'ın bu yılki performansından ötürü hayal kırıklığı yaşadığı konuşuluyor. Aynı şekilde Zhou'nun da takımın gelecek planları arasında yer almadığına inanılıyor.
Hal böyle olunca Alman üreticinin 2025 için hangi pilotlarla görüşme gerçekleştireceği büyük bir muamma.
Frederic Vasseur, Team Principal della Scuderia Ferrari
Photo by: Erik Junius
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