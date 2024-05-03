Sainz, Audi'nin F1 teklifini reddettiği iddialarını yalanladı
Sene sonunda Ferrari'den ayrılacak olan Carlos Sainz, son günlerde hakkında çıkan "Audi'nin teklifini reddettiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ferrari ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sainz'ı en çok isteyen takımın Sauber/Audi olduğu düşünülüyor. Bu kapsamda Audi'nin Sainz'a çok iyi bir teklifte bulunduğu bilinirken, Sainz'ın Audi teklifini geri çevirdiği iddiaları gündeme geldi.
İspanyol basınında çıkan haberlerde Sainz'in Audi'nin teklifini Red Bull ya da Mercedes'te yer almak için reddettiği öne sürüldü.
Ancak Sainz Miami'de basına yaptığı açıklamada bu iddiaları, "Hayır, bu doğru değil. Bu konuda hiçbir gerçek yok."
"Daha önce de söylediğim gibi, tamamen bana bağlı olmayan bazı şeyler var ve yapılması gereken bazı beklemeler olacak. Ama bu arada ben ya da biz tamamen durmuş değiliz."
"Hâlâ insanlarla görüşüyoruz ve ilerletebileceğimiz şeyleri ilerletiyoruz, ancak tüm bunlar her zaman, daha önce de söylediğim gibi, insanların birçok alanda kararlarını vermeleri için yapmamız gereken beklemeyi içeriyor." diyerek yalanladı.
Sainz'in babası, dünya ralli şampiyonu Carlos Sainz Sr, Audi ile güçlü bağlara sahip ve 2024 Dakar Rallisi'nde Alman markası için kazandı.
Bu durum Sainz'ın Audi'ye geçebileceğine dair spekülasyonları daha da yoğunlaştırdı, ancak üç kez grand prix kazanan pilot nihayetinde vereceği kararda "daha fazla faktör" olduğunu vurguladı.
Sainz, "Elbette babam Audi hakkında, proje hakkında ve Audi'nin Formula 1'de zirveye çıkacağından ne kadar emin olduğu hakkında her zaman iyi şeyler söyleyecektir."
"Volkswagen projelerini takip ederseniz, motor sporlarına her dahil olduklarında - Porsche, Audi veya Volkswagen Grubu'nun herhangi biriyle olması fark etmez - kazanmayı başardılar ve bence bu çok önemli bir değer ve dikkate alınması gereken çok önemli bir şey."
"Ancak benim kararımda ve tabii ki her şeyde çok daha fazla faktör var."
"Umarım Audi gelecekte galibiyetler için mücadele edebilir çünkü bu sadece galibiyetler için mücadele eden bir araç daha anlamına gelir ve onlar gibi büyük bir marka ve bunun benim için bir olasılık olup olmadığına bile karar vermeden onlara en iyisini diliyorum." dedi.
Geçtiğimiz hafta Nico Hulkenberg Audi'nin ilk sürücüsü olarak onaylandı ve Alman sürücü 2026'da Audi'nin devralmasından önce 2025'te Sauber için yarışmak üzere çok yıllık bir sözleşme imzaladı.
Sainz, Audi'den karar vermek için kendisini bekleyeceklerine dair hiçbir güvence almadığını söyledi.
"Sahip olduğum tek güvence, doğru kararı vermek istediğime dair kendimden aldığım güvence."
"Bu yüzden biraz daha uzun sürdü ve bu yüzden temel bir karar almadan önce mevcut tüm seçenekleri görmek istiyorum."
"Bence Nico'nun Audi'ye katılması onlar ve Nico için çok mantıklı ve bence o harika bir sürücü."
"Yeteneklerini görmeyi başardım - onlar için harika bir imza. Onları ve kendisini kutluyorum çünkü son zamanlarda Haas'ta da harika işler yapıyor." dedi.
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