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Sainz: "Aston Martin artık ön grupta"

Carlos Sainz, Ferrari'nin rüzgar tüneli verilerinin pist üstü verileriyle uyuştuğunu doğrularken, Aston Martin'in de artık ön grupta yer aldığını belirtti.

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Sainz: "Aston Martin artık ön grupta"
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Ferrari sezon öncesi testlerinde çok parlak bir izlenim bırakmazken, Red Bull ve Aston Martin bu dönemin en çarpıcı takımları oldular.

Testten neler öğrendikleri sorusuna Sainz, "Aracımızın, rüzgar tüneli, simülatör ve simülasyonda gördüklerimizle beklenen şeyi yaptığını öğrendik."

"Araç beklediğimiz gibi davranıyor, beklediğimiz her şeyi gösteriyor. Bundan mutluyum çünkü bu, aracına rüzgar tüneline ve yapmaya çalıştığımız çalışmalara yanıt verdiği anlamına geliyor."

"Bu olumlu bir şey. Peki yarış kazanmamamız ve olmak istediğimiz yerde olmamız için yeterli olacak mı? Bunu sadece zaman gösterecek. Sanırım bunu öğrenmek için sadece 48 saate ihtiyacımız var."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Şu anda bu son 0.2 veya 0.3 saniyelik kısımla ilgili durumu bilmiyoruz. F1'de son 0.2 veya 0.3 saniye en önemlisidir. 0.2 veya 0.3 saniye bizim dünyamızda büyük bir orandır."

"Bu yüzden Red Bull'la, Aston Martin'le, Mercedes'le kıyaslandığında, bu son 0.2-0.3 saniyelik kısımda nerede olacağımıza dair hiçbir fikrim yok."

"Bence bunu bilmek de imkânsız. Fakat size daha önce de söylediğim gibi, Red Bull'un bu grubun başını çektiği ve en hızlı takım gibi göründüğü sır değil." dedi.

Aston Martin'in bu denli hızlı olmasını bekleyip beklemediği sorusuna Sainz, "Bekliyorduk çünkü Aralık ayından beri Aston Martin'in bu yıl hızlı olacağına dair söylentileri vardı."

"Hepimiz rüzgar tünelinde ve simülatörde çok iyi sonuçlar aldıklarını biliyorduk."

"Gördükleri karşısında, heyecanlarını gizlemekte bile zorlanıyorlardı. Bahreyn'e gittiğimizde ise bizimle mücadele edebileceklerini doğruladılar."

"Bence bu F1 için harika bir haber, Fernando için de iyi bir haber. Evet, bu yıl mücadeleye bir takımın daha katılacak olması heyecan verici." cevabını verdi.

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