Sainz: “Asıl yarışımız Mercedes ile olacak”

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Ferrari pilotları, Abu Dabi’de güçlü bir sıralama seansı geçirdi ve Charles Leclerc, üçüncü sırayı alırken Sainz ise hemen ardında dördüncü sıraya yerleşti.

Sıralama turlarının sonrasında verdiği demeçte Sainz, cumartesi gününden genel anlamda memnun olduğunu ancak Red Bull’un tüm hafta sonu boyunca daha hızlı olduğunu söyledi. Bu yüzden, Ferrari’nin asıl yarışının Mercedes ile olacağını belirtti.

Sainz, “Sıralama turlarının tamamından memnunum, son ana kadar oldukça hızlıydım. Üçüncü bölümdeki son [zaman turu] denememde daha yavaş bir tempoda piste çıkış turu atan Lando [Norris] ve bir Alpine’in arkasında kalmam yazık oldu. Bu yüzden lastikleri istediğim sıcaklığa getiremedim ve o tur boyunca biraz zorlandım ama genel anlamda bence güçlü bir sıralama seansıydı. Antrenman seanslarına göre daha hızlıydık.”

“Bu pistte çok fazla viraj yok ve şimdi Red Bull’un 0.3 saniye gerisindeyiz, bence tüm hafta sonunu domine ediyorlar. [Red Bull] sıralama turlarının her bölümünde hız açısından bizden büyük bir adım ötedeydiler. Onlara yaklaştık ama hâlâ üstünlük onlarda ve bu normalde yarışta daha hızlı olacakları anlamına geliyor. Fakat onları baskı altına almayı başardığımız da doğru. Yarışta onları yenmeyi deneyeceğiz ama bizim asıl yarışımız ve odağımız Mercedes’te olacak.” dedi.

Bu sezon Ferrari, tek turda en hızlı takım gibi gözükse de çoğu hafta sonunda yarış temposu olarak Red Bull’un gerisinde kaldılar. Yarış hızı konusundaki yorumu sorulduğunda ise Sainz, “Evet, bu konuda çok çalışıyoruz. Dün bizi gördünüz ve bugün uzun bölümlerde lastikleri ve [araç] dengesini anlamaya çalıştık.”

“Bu kolay değil. Dün Red Bull, uzun bölümlerde çok daha hızıydı ve bugün hızımızı artırmaya çalıştık. Bence bunu başardık ama onları yenebilecek noktaya geldik mi emin değilim. Bu hafta sonu gerçekten çok güçlüler, Mercedes de normalde yarışlarda çok daha hızlı oluyor ve bu yüzden, bence ilginç bir mücadele olacak.” ifadelerini kullandı.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 1 / 1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Öte yandan, pilotlar şampiyonasında Leclerc’in mi yoksa Checo Perez’in mi ikinci olacağını da pazar günkü yarış belirleyecek. Takım arkadaşına gerekirse yerini bırakıp bırakmayacağı sorulduğunda Sainz, “İhtiyacı olursa [Charles'a] yardım edeceğim ama sanırım Checo'yu şampiyonada kendi yenmesi gerekecek.”

“Kendi yarışıma odaklanacağım ve sezonu bir podyumla, iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağım ve eğer takım ona pozisyonumu bırakmamı veya Checo ile mücadelesinde ona yardım etmemi isterse bunu yapacağım.”

“Ayrıca önceliklerimizin tamamen farklı olduğunu da dikkate almanız gerekir. Bu yüzden o anki duruma göre hareket etmeliyiz ve herkesin ne zaman, nerede olduğunu görmeliyiz. Herhangi bir takım arkadaşımın yarışta beni geçmesine izin vermek konusunda hiçbir sorun yaşamadım. Benim için sorun olacağını sanmıyorum, sadece sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanacağım. Bugün çok güçlü bir sıralama seansı geçirdim, çok hızlıydım ve bu yüzden yarın yarışta da hızlı olmalıyım." yorumlarında bulundu.

Takımlar şampiyonasında da mücadele sonlamış değil. Mercedes ve Ferrari arasında sadece 19 puan fark bulunuyor. Fakat Sainz, yarın Alman takımla olan mücadelelerinde avantajlı konumda olduklarını vurguladı.

Mercedes hakkında Sainz, “Normalde yarışta daha hızlı oluyorlar. Bu yüzden, yarın bizimle birlikte [podyum] mücadelesinde olacaklarını düşünüyorum. Açıkçası sıralamalarda onları bu kadar geride görmeye oldukça şaşırdım çünkü tek turda bizden daha hızlıydılar.”

“Yarın onları yenmek zor olacak ama onları geçip [takımlar] şampiyonasında ikinci sıraya yerleşmek konusunda iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum.” dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images