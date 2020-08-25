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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Artık puan kaybetmemeliyiz"

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Sainz: "Artık puan kaybetmemeliyiz"
Ekleyen:
, Editör

McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris, Belçika GP öncesi yaptıkları açıklamada bu hafta sonu her türlü fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini söylediler.

McLaren, geçen yıl yapılan Belçika Grand Prix'sinde şanssız bir hafta sonu geçirmiş ve hafta sonunu puansız kapatmıştı. Lando Norris o yarışta beşinci sırada gitse de, yaşadığı sorunun ardından son turda yarış dışı kalmıştı.

Bu yıla şanssız şekilde başlayan Carlos Sainz, İspanya GP'nin kendisi için dönüm noktası olmasını ve Belçika'da olumlu ivmenin devam etmesini umuyor.

Sainz, "Bu sezonki ikinci üçlü yarıştan sonra bir sonraki üçlü yarışa hazırlanmak için birkaç günümüz vardı. Sıradaki yarış, takvimdeki favori pistlerimden bir tanesi olan Spa. Aracın bu sezonki performansına baktığımızda, umarım burada güçlü bir yarışa sahip olabiliriz."

"Genel olarak yarışların ilk turlarında çok iyi performans gösterdik ve umarım Barcelona, sezonum için bir dönüm noktası olmuştur. İspanya'da yakaladığımız tüm pozitif enerjiyi devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü takımlar şampiyonasındaki mücadele çok yakın ve eğer mücadelede kalmak istiyorsak, puanları masanın üzerinde bırakmamalıyız." dedi.

Lando Norris ise şunları ekledi: "Belçika GP, her zaman sabırsızlıkla beklediğim bir yarış. Spa da Formula 1'deki en sevdiğim pistlerden birisi. Çok eğlenceli bir pist."

"Yapı itibariyle İspanya'nın zıttı ve pek çok geçiş fırsatına sahip olan, akıcı bir pist. Geçen yıl son turdaki soruna kadar iyi bir yarış çıkarmıştım. Bu yüzden tekrar piste çıkmayı ve ve aynı şekilde devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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