Sainz: "Artık podyuma çıkmaya odaklanabiliriz"
Carlos Sainz, kendisi için oldukça zorlu geçen sıralama seansının ardından şimdi yarış için podyum elde etmeye odaklanabileceklerini söylüyor.
İspanya Grand Prix'si sıralama turlarının özellikle ilk bölümü neredeyse tüm pilotlar için zorlu geçti ve birden fazla pist dışı ziyaret ve spin gördük.
Ferrari pilotu Sainz da, sıralama turlarının muhtemelen bu pistte geçirdiği en zor sıralama seansı olduğunu düşünüyor.
Sainz, "Bugün herkes birbirine çok yakındı."
"Çok ama çok zorlu koşullar vardı, muhtemelen Barselona'da koşullar açısından geçirdiğim en zorlu sıralamalardan biriydi ama başardık ve bence yarına mümkün olan en iyi pozisyonda giriyoruz."
"Artık podyuma çıkmaya odaklanabiliriz." dedi.
Pazar günkü yarışa pole pozisyonundaki Max Verstappen'in yanında başlayacak olan İspanyol pilota attığı turdan ne kadar memnun olduğu soruldu.
Sainz, "Çok iyi sürdüğümü hissettim."
"Bilirsiniz, her zaman performansın onda biri pistte, onda biri garajda olur; ancak bugün masada hiçbir şey bırakmadım ve sonuna kadar zorladım."
"McLaren'le, Alpine'le, Mercedes'le, Aston'la birbirimize çok yakındık; bu hafta sonu temelde hepimiz aynı gruptaydık. Sanırım ikincilik bugün yapabileceğim en iyi sıralamaydı ve 1:12.734 oldukça iyi bir dereceydi." yanıtını verdi.
Son Haberler
2023 İspanya GP'si, tüm pilotların tamamladığı 15. yarış oldu!
2023 İspanya GP'si, tüm pilotların tamamladığı 15. yarış oldu! 2023 İspanya GP'si, tüm pilotların tamamladığı 15. yarış oldu!
Perez: "Mercedes çok güçlüydü"
Perez: "Mercedes çok güçlüydü" Perez: "Mercedes çok güçlüydü"
Tsunoda: "Aldığım ceza çok saçmaydı"
Tsunoda: "Aldığım ceza çok saçmaydı" Tsunoda: "Aldığım ceza çok saçmaydı"
Hamilton: "Mercedes ile yeni anlaşmayı yarın imzalayabiliriz"
Hamilton: "Mercedes ile yeni anlaşmayı yarın imzalayabiliriz" Hamilton: "Mercedes ile yeni anlaşmayı yarın imzalayabiliriz"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.