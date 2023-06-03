Önceki / Verstappen: "Araç gerçekten harikaydı!"
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Sainz: "Artık podyuma çıkmaya odaklanabiliriz"

Carlos Sainz, kendisi için oldukça zorlu geçen sıralama seansının ardından şimdi yarış için podyum elde etmeye odaklanabileceklerini söylüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

İspanya Grand Prix'si sıralama turlarının özellikle ilk bölümü neredeyse tüm pilotlar için zorlu geçti ve birden fazla pist dışı ziyaret ve spin gördük. 

Ferrari pilotu Sainz da, sıralama turlarının muhtemelen bu pistte geçirdiği en zor sıralama seansı olduğunu düşünüyor. 

Sainz, "Bugün herkes birbirine çok yakındı."

"Çok ama çok zorlu koşullar vardı, muhtemelen Barselona'da koşullar açısından geçirdiğim en zorlu sıralamalardan biriydi ama başardık ve bence yarına mümkün olan en iyi pozisyonda giriyoruz."

"Artık podyuma çıkmaya odaklanabiliriz." dedi.

Pazar günkü yarışa pole pozisyonundaki Max Verstappen'in yanında başlayacak olan İspanyol pilota attığı turdan ne kadar memnun olduğu soruldu.

Sainz, "Çok iyi sürdüğümü hissettim."

"Bilirsiniz, her zaman performansın onda biri pistte, onda biri garajda olur; ancak bugün masada hiçbir şey bırakmadım ve sonuna kadar zorladım."

"McLaren'le, Alpine'le, Mercedes'le, Aston'la birbirimize çok yakındık; bu hafta sonu temelde hepimiz aynı gruptaydık. Sanırım ikincilik bugün yapabileceğim en iyi sıralamaydı ve 1:12.734 oldukça iyi bir dereceydi." yanıtını verdi.

paylaşım
yorumlar

Verstappen: "Araç gerçekten harikaydı!"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Tsunoda: "Aldığım ceza çok saçmaydı"

Tsunoda: "Aldığım ceza çok saçmaydı"

Formula 1
İspanya GP

Tsunoda: "Aldığım ceza çok saçmaydı" Tsunoda: "Aldığım ceza çok saçmaydı"

Norris: "İlk turdaki temas olmasa da puan alamazdık"

Norris: "İlk turdaki temas olmasa da puan alamazdık"

Formula 1
İspanya GP

Norris: "İlk turdaki temas olmasa da puan alamazdık" Norris: "İlk turdaki temas olmasa da puan alamazdık"

Russell: "Gridde hâlâ zıplama sorununun yaşanması çok üzücü"

Russell: "Gridde hâlâ zıplama sorununun yaşanması çok üzücü"

Formula 1
İspanya GP

Russell: "Gridde hâlâ zıplama sorununun yaşanması çok üzücü" Russell: "Gridde hâlâ zıplama sorununun yaşanması çok üzücü"

Son Haberler

2023 İspanya GP'si, tüm pilotların tamamladığı 15. yarış oldu!

2023 İspanya GP'si, tüm pilotların tamamladığı 15. yarış oldu!

F1 Formula 1
İspanya GP

2023 İspanya GP'si, tüm pilotların tamamladığı 15. yarış oldu! 2023 İspanya GP'si, tüm pilotların tamamladığı 15. yarış oldu!

Perez: "Mercedes çok güçlüydü"

Perez: "Mercedes çok güçlüydü"

F1 Formula 1
İspanya GP

Perez: "Mercedes çok güçlüydü" Perez: "Mercedes çok güçlüydü"

Tsunoda: "Aldığım ceza çok saçmaydı"

Tsunoda: "Aldığım ceza çok saçmaydı"

F1 Formula 1
İspanya GP

Tsunoda: "Aldığım ceza çok saçmaydı" Tsunoda: "Aldığım ceza çok saçmaydı"

Hamilton: "Mercedes ile yeni anlaşmayı yarın imzalayabiliriz"

Hamilton: "Mercedes ile yeni anlaşmayı yarın imzalayabiliriz"

F1 Formula 1
İspanya GP

Hamilton: "Mercedes ile yeni anlaşmayı yarın imzalayabiliriz" Hamilton: "Mercedes ile yeni anlaşmayı yarın imzalayabiliriz"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.