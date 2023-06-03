Sainz: "Artık podyuma çıkmaya odaklanabiliriz"

İspanya Grand Prix'si sıralama turlarının özellikle ilk bölümü neredeyse tüm pilotlar için zorlu geçti ve birden fazla pist dışı ziyaret ve spin gördük.

Ferrari pilotu Sainz da, sıralama turlarının muhtemelen bu pistte geçirdiği en zor sıralama seansı olduğunu düşünüyor.

Sainz, "Bugün herkes birbirine çok yakındı."

"Çok ama çok zorlu koşullar vardı, muhtemelen Barselona'da koşullar açısından geçirdiğim en zorlu sıralamalardan biriydi ama başardık ve bence yarına mümkün olan en iyi pozisyonda giriyoruz."

"Artık podyuma çıkmaya odaklanabiliriz." dedi.

Pazar günkü yarışa pole pozisyonundaki Max Verstappen'in yanında başlayacak olan İspanyol pilota attığı turdan ne kadar memnun olduğu soruldu.

Sainz, "Çok iyi sürdüğümü hissettim."

"Bilirsiniz, her zaman performansın onda biri pistte, onda biri garajda olur; ancak bugün masada hiçbir şey bırakmadım ve sonuna kadar zorladım."

"McLaren'le, Alpine'le, Mercedes'le, Aston'la birbirimize çok yakındık; bu hafta sonu temelde hepimiz aynı gruptaydık. Sanırım ikincilik bugün yapabileceğim en iyi sıralamaydı ve 1:12.734 oldukça iyi bir dereceydi." yanıtını verdi.