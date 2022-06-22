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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Sainz, artık kaza yapma korkusu olmadan aracı zorlayabiliyormuş

Carlos Sainz, Kanada Grand Prix'sinde araçta daha rahat hissettiğini ve nihayetinde "kontrolü kaybetme korkusu olmadan son hız gidebildiğini" söyledi.

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Sainz, artık kaza yapma korkusu olmadan aracı zorlayabiliyormuş
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Sainz, 2022'nin ilk yarışlarında takım arkadaşı Charles Leclerc'e kıyasla sıkıntı yaşadı ve yeni düzenlemelere göre üretilen araçtan en iyisini almakta zorlandı.

İspanyol, Suudi Arabistan, Imola ve Azerbaycan'da yarış dışı kaldığı için araçta yeterince zaman geçiremedi ve bu durum, momentum kazanmasını engelledi.

Fakat Sainz, Kanada Grand Prix'sinde damalı bayrağa kadar Max Verstappen'i kovalarken pistteki en hızlı pilottu.

Ferrari pilotu, ilk galibiyetini kovalarken Red Bull'un dünya şampiyonunu geçemediği için hayal kırıklığına uğrasa da, F1-75'in sınırlarını zorlamakta daha rahat hissettiği için Montreal'de kendisi adına bir adım attığını belirtti. Sainz, Verstappen'i geçmeye çalışırken "duvarla arasında bir inç dahi bırakmadığını" söyledi.

Artık düzenli olarak Verstappen ve Leclerc ile mücadele edebileceğini düşünüp düşünmediği sorulan Sainz, şu cevabı verdi: "Umarım ama birkaç yarış önce dediğim gibi, yarıştan yarışa ilerlemek istiyorum. Yani şampiyona veya başka bir şey hakkında çok fazla düşünmek istemiyorum."

"Bir piste gitmeye ve kendime iyi bir performans aralığı yaratıp, araçta rahat hissetmeye odaklanmak istiyorum. Bu hafta sonu bunu yaptığımı düşünüyorum. Birinci antrenmandan itibaren hem sıralama hem de yarış temposunda çok hızlı göründüm."

"Yarışta Barselona'da olduğu gibi aracın kontrolünü kaybetme korkusu olmadan son hız gittim."

"İyi bir ilerleme kaydettik; aracı biraz daha benim isteğime göre yapmak için birkaç değişiklik yaptık ve işe yaradı gibi görünüyor."

"Fakat aynı zamanda daha fazla piste gitmem gerekiyor. Düzgün bir his almam için daha farklı virajlara ihtiyacım var."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Sainz'ın artık düzenli olarak galibiyet için yarışabileceğini gösterdiğini söyledi. Binotto ayrıca, takımlar şampiyonluğu için Red Bull ile mücadele ederken Sainz'in takımın kendisine güvenebileceğini göstermesinin de önemli olduğunu belirtti.

Binotto, "Çok iyi bir yarış oldu ve bence her yarış daha da güven kazanıyor, sürüşünü geliştiriyor ve git gide daha hızlı oluyor. Mutlu ve daha rahat."

"Önümüzdeki yarışlarda kendisinin de yarış galibiyeti için mücadele edebileceğini kanıtlayacağına eminim. Sürüşünden oldukça memnunum ve bizim için de ona güvenebilmek ve çok hızlı olabildiğini bilmek önemli." dedi.

Binotto, sıralamanın Sainz'ın kendini geliştirmesi gereken bir alan olduğunu söyledi.

Sainz, Leclerc'in grid cezası aldığı Montreal dışında şimdiye kadar tüm sıralamalarda takım arkadaşına yenildi.

Binotto, "Red Bull ve Max ile böylesine yakın bir mücadelede kazanmak için bütün hafta sonu boyunca mükemmel olmalısınız."

"Fakat tam tersine Carlos'un sıralaması mükemmel değildi. Bu da ona pahalıya mal oldu çünkü önde olmak veya kovalamak farklı meseleler." dedi.

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