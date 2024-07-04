Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, 2025'te nerede yarışacağına karar verinceye kadar geleceğiyle ilgili konuşmayacağını söyledi.
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in the drivers parade
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Hafta sonlarının ana konularından birisi Carlos Sainz'ın geleceği ve nereye gideceği gibi görünüyor. Britanya GP öncesinde de yine kendisine geleceği soruldu.
Geleceğiyle ilgili karar vermeye yakın olup olmadığı sorusuna Sainz, "Kararımı verene kadar geleceğim hakkında daha fazla konuşmamaya karar verdim. Karar verdiğim zaman bunu ilk öğrenen sizler olacaksınız."
"Bu çok dikkat dağıtıcı bir durum; bu konuda yalan söylemeyeceğim. Pazartesiden perşembe günü piste gelmeden önce çok fazla telefon görüşmesi yapıyorum, telefonda çok fazla zaman geçiriyorum, menajerlik ekibimle toplantılar yapıyorum, aynı zamanda konuştuğum ekiplerle de toplantılar yapıyorum."
"Durumu anlamaya ve gerçek bir resme sahip olmaya çalışıyorum. Muhtemelen oldukça stresli ve zaman alıcı bir durum."
"Tamamen bağlantıyı kesmek ve yeniden şarj olmak yerine, zihniniz sürekli başka bir yerde ve geleceğinizi düşünüyor ve ne olacağını merak ediyorsunuz."
"Yani harika bir durum değil. Aynı zamanda Perşembe günü piste geldiğimde ve mühendislik toplantısına girdiğimde hemen iyi şekilde çalışabileceğimi hissediyorum."
"Kaskı takar takmaz kendimi %100 hissediyorum ve evet, bence Avusturya hafta sonu çok yüksek bir seviyede olduğumu ve Formula 1'deki en iyi sezonlarımdan birini geçirdiğimi gösteriyor."
"Fakat ikiyüzlü olmayacağım: kontrat açısından iyi durumda olmanın, şu anda bulunduğum yerde olmaktan daha iyi olacağına inanıyorum."
Podium: Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
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