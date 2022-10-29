Sainz: "Artık ben hızlıyım ama araç hızlı değil"

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Meksika GP hafta sonu, şu ana kadar Ferrari için pek iyi geçmedi. Yalnızca cuma günkü ilk antrenman seansını lider tamamlayan Ferrari pilotları, kalan antrenmanlarda ve sıralama turlarında umduğunu bulamayarak rakipleriyle beklenen mücadeleye giremedi.

Sainz, "Aracı sürmek zordu. Ve normalde sürüş zor olduğunda, Austin'de olduğu gibi turları bir araya getirmek zordur."

"Bugün, araçtan maksimum performansı çıkardığımı düşünüyorum. Ancak bu yeterli gelmedi."

"Olup bitene bakmamız gerekiyor, sanırım yüksek rakım sebebiyle oldukça performans kaybettik."

"Yine de rakımın viraj hızı açısından bizi etkileyeceğini düşünmüyorum, bu yüzden sorun lastiklerde ya da motorda olabilir. Bence rakım sebebiyle motor, gerekli performansı gösteremiyor. Lastikler ve araç, tümseklerde ve kerblerde beni çok zorladı."

"Buranın bize uymayan bir pist olduğunu düşünüyorum, ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık." dedi.

Yarış için nelerin mümkün olabileceği sorulduğunda Sainz, "Araca daha detaylı bakacağız, ama cesaretimizi de kırmamamız gerek."

"Yarış tempomuz, tek turdaki performansımızdan daha iyi. Burası çok özel bir pist, burada neleri daha iyi yapabileceğimizi analiz etmemiz ve yarış tempomuzu artırıp artıramayacağımızı görmemiz gerekiyor."

"Ancak yüksek yakıtla aracın daha tutarlı olacağını düşünüyorum, bu yüzden iyimserim." yanıtını verdi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

İspanyol pilot, Mercedes'in bu hafta sonu beklenenden daha hızlı olması hakkında da konuştu.

Sainz, "Mercedes burada gerçekten hızlı, ama Austin'den sonra buraya bir güncelleme getirdiklerini düşünmüyorum. Sanırım Austin'den sonra daha da geliştiler ancak biz bir adım geri gitmiş gibiyiz."

"Bugün tüm iyi sektörlerin bir araya gelmesiyle atılan temiz bir turla bile 1:17'ye inemezdik."

"En azından bu hafta sonu araçtan ne kadar ödün vermemiz gerektiğini biliyoruz, o yüzden çok endişeli değilim. Muhtemelen burası, Mercedes'e daha çok uyan bir pist." dedi.

Sainz, araç sezon başında çok hızlıyken, kendisinin yeterli hızda olmadığını; şu an ise kendisinin hızlandığını ancak aracın eskisi kadar hızlı olmadığını düşünüyor.

Ferrari pilotu, "Yılın başında olmam gereken seviyeye şimdi gelmişim gibi hissediyorum, araçta daha az zorlanıyorum."

"Sezon başında araç hızlıyken ben değildim, şimdi ise ben hızlıyım ama araç hızlı değil. Her şey tersine dönmüş gibi hissediyorum."

"Yine de böyle bir sezonda her şeye iyi tarafından bakıp modumu yüksek tutmaya çalışıyorum. Hâlâ mühendislerimle, araçtan daha fazlasını çıkarmak için uğraşıyorum."

"Bunlardan vazgeçmek çok kolay olabilirdi, ama Austin'deki pole pozisyonu ve burada hızlı olmamız, bizim için iyiye işaret." dedi.



