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Sainz: "Artık araçtan ne bekleyeceğimi bilmiyorum"

İtalya GP basın toplantısında Carlos Sainz, Monza'nın takım için zor olup olmayacağını kestiremediğini çünkü artık SF-23'ten ne bekleyeceğini bilemediğini söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Sainz, Ferrari'nin geçirdiği 'inişli çıkışlı' 2023 sezonunun bir yarış hafta sonu için performanslarını 'tahmin edilmesi zor' kıldığını düşünüyor. 

Zira Monza'nın İtalyan takım için zor olup olmayacağı sorulduğunda Sainz, net bir cevap veremedi. 

"Bilmiyorum, bu yıl artık ne bekleyeceğimi bilmiyorum.

"Orta grup olarak adlandırılan ama aslında orta grup olmayan bölümde çok fazla performans dalgalanmasının yaşandığı inişli çıkışlı bir sezon oldu."

"Bu yüzden tahmin etmek çok zor. 0.1 saniye fark sizi podyuma çıkarabilir ya da ilk 10'un dışına atabilir, bu yüzden göreceğiz."

"Keşke bu hafta sonuna favori olarak gelseydik ve kazanma fırsatımız olsaydı. Ancak gerçek şu ki Red Bull özellikle bu tür pistlerde çok hızlı."

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"Ama yine de kendimizi podyum için mücadele edebilecek bir konuma getirebilirsek her şeyin mümkün olabileceğini düşünüyorum."

Enrico Cardile, Ferrari'nin artık nerede yanlış yaptığını anladığını ve 2024 için yepyeni bir araca sahip olacakları açıklamasında bulunmuştu. 

Bu konuda Sainz, "Gelecek yılın aracından ne istediğimizi ve aracın hangi özelliklere sahip olmasını istediğimizi tam olarak anladığımızı düşünüyorum."

"Bir diğer konu da bunu tam olarak başarıp başaramayacağımız ve şu anda tamamen buna odaklanmış durumdayız. Simülatörde, rüzgar tünelinde ve hatta serbest antrenmanlarda, gelecek yılın aracı için her şeyi kapsadığımızdan emin olmak amacıyla bazı şeyleri denemek için zaman ayırıyoruz." 

"Bu yıl, özellikle rüzgâr gibi öngörülemeyen koşullarda, yere basma kuvvetine bağlı olarak virajlarda aracı bazen pistte tutmak için çok mücadele ettiğimiz bir sır değil."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Erik Junius

"Muhtemelen lastik sorunlarımızın bir kısmı da bundan kaynaklanıyor."

"İşte bu yüzden ana sorunumuzun ne olduğunu anladığımızı söylüyorum. Şimdi gelecek yıl için her şeyi bir araya getirip daha iyi bir araç üretip üretemeyeceğimizi görmemiz gerekiyor." yorumunu yaptı.

Bu sezonki gelişim süreci açısından Ferrari'nin rakiplerine kıyasla nerede olduğu sorulduğunda ise İspanyol pilot, şunları söyledi: "Gelişim açısından iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu yılki gelişim izine bakarsanız, bence en çok gelişen araçlar arasında üst sıralardayız."

"Bence en büyük sıçramayı McLaren'in yaptığı açık. Ama onların dışında, normalde gelişim mücadelesinde Mercedes ve Red Bull'un gerisinde kalıyorduk ve bu yıl öyle hissetmiyorum."

"Yapmayı başaramadığımız şey, aracımızı bazı pistlerde ve belirli durumlarda sürmeyi son derece zorlaştıran özellikleri ortadan kaldırmak. Çünkü bence bu, geliştirme sırasında ortadan kaldıramayacağınız, yeni bir araç tasarlayarak ortadan kaldırmanız gereken, aracın doğasında var olan bir sorun." 

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Hamilton: "Devam etme sebebim 2021 Abu Dabi'nin intikamını almak değil"

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