Sainz: "Artık araçtan ne bekleyeceğimi bilmiyorum"
İtalya GP basın toplantısında Carlos Sainz, Monza'nın takım için zor olup olmayacağını kestiremediğini çünkü artık SF-23'ten ne bekleyeceğini bilemediğini söyledi.
Sainz, Ferrari'nin geçirdiği 'inişli çıkışlı' 2023 sezonunun bir yarış hafta sonu için performanslarını 'tahmin edilmesi zor' kıldığını düşünüyor.
Zira Monza'nın İtalyan takım için zor olup olmayacağı sorulduğunda Sainz, net bir cevap veremedi.
"Bilmiyorum, bu yıl artık ne bekleyeceğimi bilmiyorum.
"Orta grup olarak adlandırılan ama aslında orta grup olmayan bölümde çok fazla performans dalgalanmasının yaşandığı inişli çıkışlı bir sezon oldu."
"Bu yüzden tahmin etmek çok zor. 0.1 saniye fark sizi podyuma çıkarabilir ya da ilk 10'un dışına atabilir, bu yüzden göreceğiz."
"Keşke bu hafta sonuna favori olarak gelseydik ve kazanma fırsatımız olsaydı. Ancak gerçek şu ki Red Bull özellikle bu tür pistlerde çok hızlı."
"Ama yine de kendimizi podyum için mücadele edebilecek bir konuma getirebilirsek her şeyin mümkün olabileceğini düşünüyorum."
Enrico Cardile, Ferrari'nin artık nerede yanlış yaptığını anladığını ve 2024 için yepyeni bir araca sahip olacakları açıklamasında bulunmuştu.
Bu konuda Sainz, "Gelecek yılın aracından ne istediğimizi ve aracın hangi özelliklere sahip olmasını istediğimizi tam olarak anladığımızı düşünüyorum."
"Bir diğer konu da bunu tam olarak başarıp başaramayacağımız ve şu anda tamamen buna odaklanmış durumdayız. Simülatörde, rüzgar tünelinde ve hatta serbest antrenmanlarda, gelecek yılın aracı için her şeyi kapsadığımızdan emin olmak amacıyla bazı şeyleri denemek için zaman ayırıyoruz."
"Bu yıl, özellikle rüzgâr gibi öngörülemeyen koşullarda, yere basma kuvvetine bağlı olarak virajlarda aracı bazen pistte tutmak için çok mücadele ettiğimiz bir sır değil."
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Erik Junius
"Muhtemelen lastik sorunlarımızın bir kısmı da bundan kaynaklanıyor."
"İşte bu yüzden ana sorunumuzun ne olduğunu anladığımızı söylüyorum. Şimdi gelecek yıl için her şeyi bir araya getirip daha iyi bir araç üretip üretemeyeceğimizi görmemiz gerekiyor." yorumunu yaptı.
Bu sezonki gelişim süreci açısından Ferrari'nin rakiplerine kıyasla nerede olduğu sorulduğunda ise İspanyol pilot, şunları söyledi: "Gelişim açısından iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu yılki gelişim izine bakarsanız, bence en çok gelişen araçlar arasında üst sıralardayız."
"Bence en büyük sıçramayı McLaren'in yaptığı açık. Ama onların dışında, normalde gelişim mücadelesinde Mercedes ve Red Bull'un gerisinde kalıyorduk ve bu yıl öyle hissetmiyorum."
"Yapmayı başaramadığımız şey, aracımızı bazı pistlerde ve belirli durumlarda sürmeyi son derece zorlaştıran özellikleri ortadan kaldırmak. Çünkü bence bu, geliştirme sırasında ortadan kaldıramayacağınız, yeni bir araç tasarlayarak ortadan kaldırmanız gereken, aracın doğasında var olan bir sorun."
Sainz: "Ferrari Monza'da normalde olduğu gibi daha güçlü olacak"
Sainz: "Ferrari Monza'da normalde olduğu gibi daha güçlü olacak" Sainz: "Ferrari Monza'da normalde olduğu gibi daha güçlü olacak"
Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"
Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık" Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"
Sainz: "F1, Red Bull dominasyonuna müdahale etmemeli"
Sainz: "F1, Red Bull dominasyonuna müdahale etmemeli" Sainz: "F1, Red Bull dominasyonuna müdahale etmemeli"
Ferrari, F1 takımındaki teknik direktörlük karmaşasını ortadan kaldırdı
Ferrari, F1 takımındaki teknik direktörlük karmaşasını ortadan kaldırdı Ferrari, F1 takımındaki teknik direktörlük karmaşasını ortadan kaldırdı
İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler
İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler
Leclerc: "2024 Ferrari aracını sürmek için sabırsızlanıyorum"
Leclerc: "2024 Ferrari aracını sürmek için sabırsızlanıyorum" Leclerc: "2024 Ferrari aracını sürmek için sabırsızlanıyorum"
Son Haberler
Russell, Hamilton'ın devam etme kararı sonrası Mercedes'e daha fazla güveniyor
Russell, Hamilton'ın devam etme kararı sonrası Mercedes'e daha fazla güveniyor Russell, Hamilton'ın devam etme kararı sonrası Mercedes'e daha fazla güveniyor
Horner Wolff'a sert çıktı: "Bir yarış aracı ya da takım nasıl gelişir anlamış değil"
Horner Wolff'a sert çıktı: "Bir yarış aracı ya da takım nasıl gelişir anlamış değil" Horner Wolff'a sert çıktı: "Bir yarış aracı ya da takım nasıl gelişir anlamış değil"
Norris: "Göründüğü kadar iyi değiliz"
Norris: "Göründüğü kadar iyi değiliz" Norris: "Göründüğü kadar iyi değiliz"
Massa, yasal şikayetinin ardından İtalya GP'ye katılmayacak
Massa, yasal şikayetinin ardından İtalya GP'ye katılmayacak Massa, yasal şikayetinin ardından İtalya GP'ye katılmayacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar