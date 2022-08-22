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Formula 1 Haberler

Sainz: "Artık araçta daha rahatım"

Carlos Sainz, sezon başıyla kıyaslandığında kendisini araç içerisinde artık daha rahat hissettiğini söylüyor.

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Sainz: "Artık araçta daha rahatım"
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İspanyol pilot, bu yılın ilk yarışlarında F1-75'ten en iyi şekilde faydalanmakta zorlandı ve takım arkadaşından düzenli olarak geride kaldı.

Fakat son dönemde durumu toparladı ve artık Charles Leclerc'e daha yakın bir görüntü çiziyor.

Şimdiye kadar yaşananları değerlendiren Sainz, şöyle dedi: "Bence bu sezon adeta bir hız treni gibi geçiyor. Özellikle de başlangıç kısmı öyleydi. Araçla ilgili sorunlar vardı ve şampiyonanın başında arka arkaya iki yarışta finiş göremediğim için şampiyonluk savaşından çok erken koptum."

"Sonra  Kanada'da galibiyet için savaşıp, Silverstone'daki yarışı kazandığımda, bir tür çıkış yaşadım. Ardından tekrar inişler ve çıkışlar oldu."

"Fakat son dönemde daha rahatım çünkü sezon başına göre daha rekabetçiyim."

"Özellikle Avusturya'da yarış dışı kaldıktan sonra Ferrari'nin bana verdiği destek önemliydi çünkü yaşananları kabul etmek zordu. Şampiyonanın başlangıcı kolay olmasa da, son dönemde her şey normal şekilde gitmeye başladı."

"Avusturya'da üst üste üçüncü kez ilk ikide bitirebilirdim fakat yarış dışı kaldım. Puanlar masanın üzerinde kaldı ve bununla birlikte şampiyonluk savaşındaki umutlarım da azaldı"

"Fakat Ferrari, aldığım sonuçlardan memnun  Rekabetçi olduğumda takım mutlu oluyor. Gelişim sürecinin bittiğini ya da artık kendi üzerimde çalışmam gerekmediğini söylemek istemiyorum ama tüm bunlar kesinlikle hafta sonlarına hazırlanmak için doğru yaklaşımı bulmama yardımcı oluyor."

"Şimdi hızı artırmak için her seansta araç üzerinde çalışmak yerine, hafta sonunun sonunda mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye daha fazla odaklanıyorum."

Takımın performansı sorulduğunda Sainz, "Takım çok iyi performans sergiliyor. Red Bull güçlü bir rakip ve onlarla eşit şartlarda savaşmak için mümkün olduğunca verimli olmamız gerekiyor."

"Şampiyonluk savaşı henüz bitmedi ve matematiksel anlamda durum değişebilir. Bu nedenle tavrım aynı: Her hafta sonu galibiyet için hazırlanıyorum." dedi.

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