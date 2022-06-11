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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Sainz: "Artık aracı daha iyi anlıyorum"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sıralama turlarındaki son turunda yaptığı hatadan memnun görünmese de aracı daha iyi anladığını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Sainz: "Artık aracı daha iyi anlıyorum"
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İspanyol pilot, sıralama turlarının son bölümündeki ilk denemelerin ardından en hızlı zamanın sahibiydi fakat ikinci denemesinde yaptığı hatayla turunu geliştiremedi.

Bu konuda Charles Leclerc ve Red Bull pilotları kendi derecelerini geçtiler. Hal böyle olunca Sainz kendisini bir anda dördüncü sırada buldu.

Seansın ardından konuşan Sainz, şöyle dedi: "Bakü'de sınıra çıkıp, biraz daha fazlasını elde etmeye çalıştığınız zaman böyle şeyler olabiliyor."

"Bugün bu sınırı biraz fazla aştım ama o ana kadar iyi bir sıralamaydı çünkü pole pozisyonu için savaşıyordum. Birkaç yarışta zorluk çektim ama bu sefer daha rahatım ve mücadelenin içindeyim. Bu benim için çok önemli."

"Pozisyonumdan dolayı üzgünüm çünkü iyi bir tur atmış olsaydım birinci veya ikinci olabilirdik fakat araçla ilgili hislerimden memnunum çünkü her şeyi daha iyi kavramaya başladım ve artık aracı daha iyi sürüyorum."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Hâlâ geride kaldığım noktalar var. Özellikle Q3'te turu bir araya getirmek bunlardan biri. Bu kez başarılı olamadım ama sonraki yarışta tekrar deneyeceğim."

Sainz, yarışta şanslarının güçlü olduğunu da ekliyor.

"Elbette mevcut durum üzüntü verici ama aynı zamanda gün boyunca ilerleme kaydettik ve bugün pole pozisyonu savaşının içerisindeydim. Sonunda bunu başaramasam da yarışta güçlü bir fırsatımız var."

"Sanırım Red Bull ile kafa kafayayız. Genellikle ilk on turun ardından daha iyi bir tempo yakalıyorlar ancak durum bu hafta sonu böyle görünmüyor."

"Şimdilik bir tahminde bulunmak zor çünkü cuma günkü uzun sürüşler net bir şey söylememizi sağlayacak kadar uzun değildi. Sadece iyi bir başlangıç yapmalıyız. Eğer stratejiyi akıllıca uygulayabilirsek, podyumda olabileceğimizi ya da yarışı kazanabileceğimizi düşünüyorum."

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