Sainz: "Araçta kendimi iyi hissedersem, herkes kadar hızlı olabilirim"

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İspanyol pilot, sıralama turlarındaki kazasının ardından 10. başladığı Imola sprint yarışında, iyi bir yükseliş gerçekleştirip dördüncü oldu.

Yarışın ardından Sainz şöyle konuştu: "Bugün güzel bir gündü, yükselişimden oldukça memnunum. Başlangıç iyiydi, daha sonra güçlü bir tempo ve iyi lastik yönetimiyle her seferinde bir sıra kazandım."

"Yarışın gidişatına bakarsam, bugün yapabileceğimin en iyisini yaptım. İlk beşe hatta ilk dörde çıkmam gerektiğini biliyordum. Bugün dördüncü oldum ve yarın için mücadelede olacağım. Yani sağlam bir yarış oldu ve artık herkesle savaşmaya hazırım."

"Bugün aracın kirli havada nasıl hissettirdiğini görmek adına sağlam turlar çıkardık. Göründüğü kadarıyla lastik aşınması çok yüksekti. Charles'ta da gördüğümüz üzere, Red Bull sürücülerine kıyasla ön tarafta daha fazla zorlanıyorduk."

"Bu yüzden yarın ilk bölümde neler olabileceğine dair çok iyi bir yarış simülasyonuydu. Bu da bize yarına girerken iyi bir anlayış kazandırmalı."

"Dünkü zor günün ardından verdikleri desten ötürü tüm Tifosi'ye teşekkür etmeliyim. Bu, benim için çok pozitif bir destekti. Hafta sonu henüz bitmedi ve yarın iyi bir sonuç almak için her şeyimi vereceğim"

Bugün daha rahat görünmesiyle ilgili Sainz, "Dışarıdan öyle göründüğüne sevindim ama içeride henüz öyle değilim."

"Hâlâ olmasını istediğim kadar düzgün gitmiyor çünkü cuma günü yaptığım hata araçtan %100 memnun olmadığımı, onu tam olarak anlamadığımı kanıtlıyor. Fakat elimden geleni yapıyorum."

"Pilot olarak kendi açınızda bir şeyler yapmanız gerekiyor."

"Hızlı olmak için alışık olduğum tekniği ve sürüşü bu araçla yapmalıyım. Aynı zamanda daha fazla teste ihtiyacım var. Bazı şeyleri kendime göre ayarlamak adına antrenmanlara ihtiyacım var."

"Bunun için birinci ve ikinci antrenman seanslarını kullanmam gerekiyor. Sevdiğim dengeyi sürüşümle birleştirdiğimde, oradaki herkes kadar hızlı olabileceğimi biliyorum." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images