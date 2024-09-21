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Formula 1 Singapur GP

Sainz: "Araçta çok hasar var ve ne yapacağımızı bilmiyorum"

Carlos Sainz, Singapur GP sıralama turlarında yaptığı kazanın ardından araçta çok fazla hasar olduğunu söyledi ve kazanın tüm sorumluluğunu üstlendi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, sıralama turlarında geçirdiği kazanın ardından hasarlı aracından çıkıyor

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, sıralama turlarında geçirdiği kazanın ardından hasarlı aracından çıkıyor

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari pilotu, Q3'ün bitimine sekiz dakika kala 19. virajda bariyerlere çarptı.

Bu kazanın ardından seans kırmızı bayraklarla durduruldu ve Sainz, seansı 10. sırada noktalamış oldu.

Sainz, kazayı şu şekilde değerlendirdi: "Hızlı tur için önümü açmaya çalışırken birçok araca yol vermek zorunda kaldım ve lastiklerim düşündüğümden çok daha soğuktu."

"Virajdaki tümsekte yol tutuşunu yanlış değerlendirdim, yani bu tamamen benim hatamdı."

Sainz, genel anlamda aracın hafta sonu performansından memnun olmadığını da dile getirdi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bu hafta sonu benim için büyük bir mücadele oldu. Hafta sonu boyunca birkaç iyi tur attım ama genel olarak çok tutarsızdı. Dün frenlerle ilgili sorunlar yaşadım, bu da hafta sonuna hazırlanmama yardımcı olmadı."

"Burada her şey güven kazanmak, ilk antrenmandan Q3'e kadar mükemmel turlar atmakla ilgili ve bu hafta sonu bunu yapamadım."

"Dün bir ritim yakalayamadık ve bugün lastikleri ve frenleri doğru pencereye sokmak çok zordu."

"Yarın neler olacağını bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, araç oldukça hasarlı görünüyor. Bu yüzden neler yapabiliriz bilmiyorum. Umarım Bakü'deki gibi bir ritim yakalayabilirim ve sonra da iyi bir tempo gösterebiliriz." 

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