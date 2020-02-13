Sainz: "Aracın her bir parçasını geliştirmeye çalıştık"

McLaren 2020 Formula 1 aracını bugün Woking'de yapılan lansmanla birlikte tanıtırken, aracın geçen yıla kıyasla önemli oranda değiştiği görüldü.

Özellikle burun kısmında ciddi değişiklikler yapılırken, geçen yıla kıyasla daha dar paketlendi.

Geçen yıl Brezilya'da podyuma çıkan Carlos Sainz, 2020 aracını geliştirmek için çok çalıştıklarını söyledi.

Sainz, “Bugün hepimiz için önemli bir gün! Kış aylarında MCL35'in oluşturulma sürecini yakından takip ettim ve takımın ne kadar çaba harcadığını biliyorum."

"Pek çoğu 2020'nin mevcut ve yeni kurallar arasında sadece bir geçiş yılı olduğunu düşünebilir, ancak McLaren olarak Abu Dabi'deki yarışın ardından sıfırlama düğmesine bastık ve aracın her bir parçasını daha iyi hale getirmek için çok çalıştık."

"Geçen sezon attığımız dikkat çekici adım, herkes için büyük bir motivasyondu. Ancak aynı zamanda orta gruptaki mücadelenin ne kadar yoğun olduğunu da hatırlatıyor. Önceki üç büyük takımla aramızdaki farkı azaltmak istiyorsak, 2020'de arkamıza yaslanamayız."

"Amacımız bu sezon kendinizi ve takımı bir adım daha ileriye taşımak. Barselona'da testlerin başlamasını ve geçen yıl yakaladığımız pozitif momentumunu devamını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.