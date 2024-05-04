Sainz: "Aracın davranışı antrenmanlara göre değişti"
Carlos Sainz, antrenman turlarına göre araç davranışının değiştiğini söylüyor.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Carlos Sainz, Charles Leclerc'in ikinci olduğu sprint sıralama turlarında ancak beşinci en iyi zamanı yapabildi.
Seansın ardından konuşan Sainz, şöyle dedi: "Harika bir Cuma günü olmadı."
"Antrenmandan sıralama turlarına geçişte aracın davranışı tuhaf şekilde değişti."
"Yol tutuş yakalamakta oldukça zorlanıyorduk, turları ve sektörleri bir araya getirmekte zorlanıyorduk."
"Bu incelememiz gereken bir şey çünkü sıralama turlarının tamamında zorlandım."
"Yumuşak lastikleri taktığımızda iyi bir tur attım ama yine de 17. virajda hata yaptım ve bu da beni beşinci sıraya düşürdü."
"Açıkçası mutlu değilim ama yine de yarınki sıralama turunda bunu tersine çevirebiliriz."
"Sprint yarışının ardından ayarlara bakacağız. Ardından pazar günkü sıralama turları ve yarış için bir şansımız daha olacak."
Sprint yarışında nasıl bir araca sahip olmayı beklediği sorusuna Sainz, "Bu güzel bir soru fakat bilmiyorum çünkü ilk seanstaki his iyiydi ama sıralama turlarında iyi değildi."
"Bu yüzden hangisinin yaşanacağını söylemek zor." cevabını verdi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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