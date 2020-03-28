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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Araca tekrar döndüğümüzde fiziksel olarak zorlanacağız"

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Sainz: "Araca tekrar döndüğümüzde fiziksel olarak zorlanacağız"
Ekleyen:
, Editör
28 Mar 2020 09:53

Carlos Sainz, uzun aradan sonra Formula 1 aracını kullandıkları zaman fiziksel olarak zorlanacaklarını söyledi.

Coronavirus nedeniyle 2020 sezonu Temmuz ayında başlayabilir. Çünkü ilk sekiz yarışın ardından Haziran ayındaki Kanada ve Fransa yarışları da risk altında.

2020 kış arası geçen yılın Aralık ayında başladı ve takımlar Şubat sonunda altı günlük bir test gerçekleştirdiler. Hepsi sezonun ilk yarışı için tamamen hazır hale gelmişti.

Ancak Şubat ayından Temmuz ayına yaklaşık beş aylık alışılmadık bir ara olacak. Bu da pilotların fiziksel durumu hakkında soru işaretlerine yol açıyor.

Sainz, "Özellikle fiziksel açıdan son derece zor olacak. Bacelona testleri bu açıdan sürücüler için de çok önemli çünkü bizi sezonun ilk yarışlarına fiziksel olarak hazırlıyor."

"Vücudumuzun buna alışması, özellikle boynumuzun G kuvvetlerinin baskısı altına girmesi için çok fazla tur atıyoruz. Ancak, bu tarz bir antrenman olmadan çok fazla zaman harcayacağız ve bu karmaşık olacak, bu tür antrenmanları spor salonunda tekrarlayamazsınız."

“Cuma günkü ilk antrenmanın neye benzeyeceğini hayal etmek zor ve hatta ilk cumartesi günü ile ilk yarışın nasıl olacağını merak ediyorum. Orada kimin daha antrenmanlı ve kimin daha az olduğunu göreceksiniz."

"Bununla birlikte, zihinsel olarak bunu düşünmemeyi, ihtimaller üzerinde tartışmamayı tercih ediyorum, çünkü bu size yardım etmez, aksine daha zor yapar. Ne zaman tekrar yarışacağımızı bilemeyiz, bu yüzden çok fazla düşünmemek ve her günü yaşayıp, mümkün olduğunca formda kalmak daha iyi." dedi.

2020 sezonu, takım arkadaşı Lando Norris'le ikinci yılı olacak.

“Onu özlüyorum, bu dönemde onu bir rakip olarak değil, bir arkadaş olarak görüyorum. Zor bir an ve tanıdığım kişilerin başına kötü bir şey gelmesini istemiyorum."

"Ancak tekrar rakip olduğumuz, tekrar yolumuza döneceğiz ve bunun için mutlu olacağım. Podyum için savaşabilen bir McLaren'imiz olduğunda daha da açık olacak, daha sert bir rekabet olacak, ama şimdi de öyle olmadığını düşünmemeliyiz."

"Kvyat, Hulkenberg ve Verstappen gibi takım arkadaşlarım oldu ve hepsiyle mücadelem çok sertti. Rekabetin artabileceğini biliyoruz, ancak şu an bile birbirimizle güçlü şekilde mücadele etmek istiyoruz."

"Takımımız sağlıklı bir rekabete sahip olmak için iyi bir ortam hazırladı."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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