Sainz: "Araç testteki gibi hissettirmiyor"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, 14. sırada tamamladığı günün akabinde verdiği demeçlerde aracın sezon öncesi testlerdeki gibi tepki vermediğini söyledi.
Geçen hafta gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinde Ferrari, ikincilik mücadelesinde olabilecek takımlar arasında kendini göstermişti ancak Cuma günü 2 antrenman seansının geride kalmasının ardından Ferrari, Red Bull ve Aston Martin'in ardında 3. sırada gibi duruyor.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton da Ferrari'nin 3. sırada olduğunu düşündüğünü söylemişti.
Ferrari pilotu Sainz bugün ilk seansta 10. virajda büyük bir spin atmıştı ve ikinci seansı da 14. sırada tamamladı.
İspanyol pilot, kendisi için dağınık geçen 1. ve 2. antrenman seanslarının ardından aracın testlerdeki gibi hissettirmediğini açıkladı.
Sainz, "Araç testte olduğu gibi hissettirmiyor."
"Basitçe, araç tam olarak beklediğim ya da testlerde olduğu gibi tepki vermiyor. Bunun için de dengeyle biraz daha fazla mücadele ediyorum."
"Bu yüzden ne olabileceğine bakıyoruz. Pist koşulları biraz değişti, görünüşe göre performans da değişmiş. Bu yüzden gece boyunca buna bakacağız ve yarın her şeyi bir araya getirmeye çalışacağız."
İlk antrenman seansında büyük bir spin atan ve çakıl havuzuna taşmaktan son anda kurtulan Sainz, takımın lastik konusunda hata yaptığını öne sürüyor.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Sainz, "Araçta bazı şeyleri test ediyorduk, ilk antrenman seansında denemek istediğimiz birkaç şeyi sonuçlandırmaya çalışıyorduk."
"Akşam seansında yumuşak lastikleri kullanmak için ilk antrenmanda kurtulmak istediğimiz orta lastikleri taktık. Ve evet, planladığımız gibi gitmedi, yanlış giden bir testti. Sonra biraz pist zamanı kaybettim ve muhtemelen bunun bedelini ikinci antrenman seansında ödedim."
"Sanırım bu sezon hepimiz lastik aşınmasından muzdarip olacağız."
"Bu, geçen yılki ana zayıflıklarımızdan biriydi ama bu yıl hâlâ geliştirmemiz gereken bir konu. Yine de evet, sıralamaya ve yarışa girerken odak noktamız Pazar günü bizi daha güçlü kılacak olan bu dereceyi iyileştirmeye çalışmak."
"Araç testlerde olduğu gibi hissettirirse ve iyi bir tur atmayı başarırsam, kesinlikle bugünden daha iyi bir konumda oluruz."
"Ancak grid birbirine yakın görünüyor ve tahmin etmek imkansız." dedi.
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