Sainz: "Beklediğimizden çok daha fazla zorlanıyoruz"

Lando Norris, ilk antrenman seansında dokuzuncu olurken, Carlos Sainz 11. oldu. Bununla birlikte Norris'le üçüncü sıradaki Sergio Perez arasında tam 1 saniye fark vardı.

Sainz günü şöyle yorumladı: "Bu öğleden sonra ıslak havada iyi bir iş yaptım, ama bu sabah kuru seans bir felaket oldu. Aracı hissedemiyorduk. Racing Point ve Renault çok daha güçlüydü. Aracı geliştirmek için birkaç şey daha denemek istedik ama şansımız olmadı çünkü yağmur yağdı. Yarın nasıl gideceğini bilmiyoruz."

"Bugün beklediğimizden daha soğuktu. Yumuşak lastiğe geçtiğimiz zaman araçta iyi bir denge yoktu. İki kötü tur atık. Olmak istediğimiz yerde değiliz."

Sainz, bu kadar sorun yaşamayı beklemediklerini kabul etti.

"İlk seans bizim için en mükemmel seans değildi. Denge ile çok fazla zorluk yaşadık ve bu kadar çok mücadele ettiğimiz görmek bizi biraz şoke etti. Yarınki seans kuru zeminde geçerse yapacak çok işimiz var. Maalesef hava durumu nedeniyle çok faza test yapamadık ancak yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Yumuşak lastikleri kullandığımız bölümde, diğerlerinin orta ve sert lastiklerle süper rekabetçi turlar attığını gördük. Bu, yumuşak lastiklerle onlardan daha hızlı olamayacağımız konusunda bizi biraz endişelendirdi. Ama iyi bir aracımız var, bence sadece biraz hız eksikliği vardı. İkinci seansta da zaten yağmur geldi."

"Neden zorlandığımızı söylemek zor, tuhaftı. Araç ile ilgili temel olarak yanlış bir şey yoktu. Sadece tur zamanı böyleydi ve lastikleri yeterince iyi çalıştıramadık, tuhaftı. Bu kadar çok zorlanmayı beklemiyorduk. Yarın için gelişip gelişemeyeceğimizi bilmiyoruz ama durum bu."

"Yarın tamamen soru işareti. Özellikle kuru havada nerede olacağımızı gerçekten bilmiyorum. Yumuşak lastikle attığımız tur daha rekabetçi olsaydı, o zaman daha emin olurdum ama maalesef şu noktada durum böyle değil. Yarına bir soru işareti ile giriyoruz."

"Islak zeminde de çok zorlanıyoruz, lastikler bu pistte çok zorlanıyor. Onlara gerekli enerjiyi yükleyebileceğiniz yüksek hızlı virajlar yok. Bu yüzden onları sürmek ve onları hissetmek çok zor. Ama durum herkes için aynı. Bugün tek turda çok fazla kayma yaşadım. Daha fazla tur atamamak talihsizlik oldu."