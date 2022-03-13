Sainz: "Bahreyn'deki yol tutuşu Barselona'ya kıyasla daha az"

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2022'nin son sezon öncesi testi dün itibariyle Bahreyn'de başladı. Bahreyn'in pist karakteristiği ve sıcaklığı ilk sezon öncesi testinin yapıldığı Barselona'ya kıyasla çok farklı. Bu nedenle takımlar, ilk testte karşılaşmadıkları sorunlarla karşılaşabiliyorlar ve araçlarını daha tümsekli pistte ve daha yüksek sıcaklıklarda test ediyorlar.

Araçlar, Barselona'da gerçekleştirilen testte dalgalanma problemi dışında oldukça iyi göründüler ve lastikler kolayca yönetilebilir gibi duruyordu.

Sainz, bu hafta gerçekleştirilen testlerde araçlar hakkındaki görüşünün değişip değişmediği sorusuna, "Aracı piste çıkardığınız an tutuş anlamında Barselona'ya kıyasla fark olduğu görülüyor. Sanırım asfalt çok daha eski ve sert, bu nedenle aracın tutuşu genel olarak daha az. Bence bu Bahreyn için normal. Diğer yıllarda da aynı fark görülüyordu."

"Bunların üzerine pist çok daha tümsekli ve araçların genel olarak daha sert olduklarını biliyoruz. Bu nedenle sınırlar biraz daha ortaya çıkıyor. Bu yüzden daha fazla hata yapıyoruz."

"Daha sonra rüzgar olduğunda araçlar nispeten daha hassaslar çünkü çok fazla yere basma kuvveti üretiyorlar. Yani burada daha fazla eğlenmemizin ve araçla oynamamızın birkaç sebebi var." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sainz, araçlardaki görsel farklıklara şaşırıp şaşırmadığı sorusuna, "Çok büyük bir sürpriz oldu."

"Bence araç konseptlerinde böylesine büyük farklılıklar görmek bütün padok için şaşırtıcı oldu. Ferrari olarak bizim büyük sidepodlarımız olduğunu görüyorsunuz. Daha sonra Mercedes'in neredeyse hiç sidepodu olmadığını görüyorsunuz. Red Bull'un ise daha farklı sidepodları var."

"Bütün bunlar çok ilginç ama bence bu Formula 1'in güzelliği. Herkes, gelişimin ve yeni fikirlerin kurallar nedeniyle kaybolmasından korkmuştu ama pistte 10 aracın bu kadar farklı olduğunu görmek güzel." dedi.

Sainz, araçların sürüş stiline olan etkisi hakkında ise, "Sadece önden değil arkadan kayma da var. Araçları geçtiğimiz yıl olduğu dengeye getirmek için çok fazla iş yapılması gerekiyor."

"Performans açısından çok uzak olduklarını düşünmüyorum ama denge, diğer yıllara kıyasla daha zor. Aynı zamanda daha eğlenceli ve deneyip, geliştirecek çok fazla şey var."

"Araçların denge ve sürüş açısından mükemmele yaklaştığı son birkaç yılın ardından sıfırlanmanın Formula 1 için iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.