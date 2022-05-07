Sainz: "Araç hâlâ beklemediğim şeyler yaparak beni şaşırtıyor"

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İspanyol sürücü cuma günkü 2. antrenman seansında aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak sol taraftaki beton bariyere çarptı.

Bu, Sainz için kötü sürecin devamı anlamına geliyor. Ferrari pilotu, Avustralya GP'nin ilk turunda spin atarak yarış dışı kalmış, Emilia Romagna GP sıralama turlarında kaza yapmış ve yarışta da Daniel Ricciardo'nun teması sonrası yarış dışı kalmıştı.

Sainz, cuma günü yaşadığı olayın ardından şöyle dedi: "Yaptığım son iki kazadan memnun olmayan ve bunu analiz edip, bundan dersler çıkarmaya çalışan ilk kişi benim."

"Geçen yıl birkaç kaza yaptığım çok benzer bir dönemden geçtiğimi ve bu sürecin hemen ardından F1'deki en iyi yarışlarımı çıkardığımı hatırlıyorum. Bu yüzden bu sarmaldan nasıl çıkacağımı biliyorum."

"Şu anda bu araç hakkında çok fazla şey öğrenmeye devam ediyorum ve evet, yalan söylemeye gerek yok, bu araç yaptıklarıyla beni hâlâ şaşırtıyor."

"Hâlâ kontrol edemediğim ve beni şaşırtmaya devam eden şeyler oluyor. Bunları aştığım zaman, her turda hızlı olabilirim. Bunu bugün bir kez daha gösterdim."

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Sainz, günden çıkarabileceği tek olumlu şeyin yeni pistte yakaladığı pozitif tempo olduğunu da ekliyor.

"Temponun hâlâ var olduğunu ve oldukça hızlı olduğumu düşünüyorum. Elbette büyük hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü hata sonuna bu şekilde başlamak, mekanikerlere fazladan iş çıkarmak iyi değil."

"Muhtemelen olabilecek en kötü yerde bariyerlere çarptım. Orada Tecpro bariyerlere yoktu. Doğrudan beton bir duvara çarptım ve aslında yavaş şekilde çarpmama rağmen büyük bir darbe hissettim."

"Araçta hasar var ve bundan ötürü takımdakiler için zor bir gece olacak. Bu, harika değil."

"Sıcaklık da lastikler için hayatı kolaylaştırmıyor. O olaydan önce virajda küçük bir an yaşamıştım. Sonrasında muhtemelen arka lastikler aşırı ısındı ve arkayı tamamen kaybettim. Bence pek çok şeyin olabileceği zor bir yarış olacak."

"Fakat hızlıyız, aracımız iyi çalışıyor gibi görünüyor. Bu yüzden olumlu şeylere odaklanacağız."

Seans öncesinde konuşan Sainz, Real Madrid'in Manchester City'i yendiği Şampiyonlar Ligi maçını işaret etmiş ve her şeyin çabucak değişebileceğini, bundan ötürü ihtiyacı olan tek şeyin temiz bir hafta sonu olduğunu belirtmişti.

"Her şeyden önce temiz bir hafta sonu geçirmem gerekiyor. Son iki yarış aslında saf tempo anlamında ilk iki yarışta göre daha iyiydi. Fakat sonuçlar, ilk iki yarışa göre daha kötü oldu."

"Imola'da oldukça şanssızdık, bu açıdan işler biraz da kontrolüm dışında ilerliyor. Fakat daha gidilecek 19 yarış var."

"Real Madrid'in gösterdiği üzere, sporda her şey birkaç dakika içerisinde değişebilir. Bu konuda hâlâ umut doluyum. Her şeyin işlemesi için temiz bir hafta sonuna ihtiyacım var."