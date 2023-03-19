Sainz: "Araç çok öngörülemez"

Haberi dinle

Leclerc, Cidde sıralama turlarında ikinci sırayı alırken Sainz yarım saniyenin üzerinde bir farkla beşinci sırada yer aldı. Ancak Leclerc güç ünitesi cezası nedeniyle 12. sıraya gerilerken İspanyol pilot dördüncü sıradan başlayacak.

Sainz, sıralama turlarının ardından özellikle ilk sektörde SF-23 ile mücadele ettiğini söyledi.

İspanyol pilot, "Üçüncü antrenman seansında kendimi iyi hissediyordum ve araçla ilgili iyi bir hissiyatım vardı."

"Ancak bazı nedenlerden dolayı birinci sektör en büyük zaafım oldu."

"Lastiklerin 1/2. virajda ve yüksek hızlı bölümlerde, zorlayabileceğim hissini vermesini sağlayamadım. Ne zaman biraz fazla zorlasam aracın arkası kopuyordu ve zorlu anlar yaşıyordum."

"Sonunda 0.3 ya da 0.4 saniye kaybettim - ki bu bir sektör için çok fazla - yani açıkça anlamadığım ya da bir araya getiremediğim bazı şeyler var."

"Hazırlık veya piste çıkış turlarında çok fazla şey denedim ve ne yaparsam yapayım lastikleri çalışır hale getiremedim. İkinci ve üçüncü sektörlerde ise iyiydim, bu yüzden yarın bu sorun olmadan iyi bir gün geçirebileceğimizi düşünüyorum."

Araç dengesiyle ilgili olarak Sainz, şunları ekledi: "Yani, hayatımda gördüğüm en öngörülebilir arka taraf değil. Birinci sektördeki sorunun araçtan mı yoksa lastik hazırlığından mı kaynaklandığını henüz ben de bilmiyorum. Bunu biraz araştırmamız gerekiyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari pilotları Cuma günü dokuzuncu ve 10. sıralarda yer aldı. Sainz, takımın hafta sonu boyunca tek tur performansından ziyade yarış performansına odaklandığını doğruladı.

"Evet, yarışa hazırlanmaya çok fazla odaklandık. Yani sıralama turları için biraz daha hazırlıklı olabilirdik. Bu da muhtemelen bana biraz pahalıya mâl oldu."

"Fakat bence Charles aracın neler yapabileceğini gösterdi, eğer temiz bir gün geçirseydik yarın ikinci sıradan başlayacaktık."

"Harika bir sıralama turları geçiremedik, Q2'de iki set yumuşak lastik kullanmak zorunda kaldım ve Q3 için iki yeni setim yoktu. Birini tutmak istedik."

Sainz, Leclerc'in hızının kendilerine iyimserlik verdiğini de kabul etti.

"Evet, bu çok iyi bir haber. Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz çünkü 1. ve 2. olmak isterdik. Bu bize araçta hâlâ zayıf noktalarımız olduğunu gösteriyor. Ayrıca bugün Max [Verstappen] de mücadelenin içinde değildi."

"Her halükarda yarın güçlü bir yarış geçirebileceğimizi düşünüyorum."

"Belli bir potansiyelimiz olduğunu ve yarış temposunun daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Sabırlı olmalıyız, bence yarış için podyum hedefleyebiliriz."