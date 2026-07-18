Sainz: "Araç adeta uykudan uyandı"
Williams pilotu Carlos Sainz, Belçika GP sıralama turlarının ardından basına konuştu ve hafta sonu boyunca yaşadığı teknik sorunları dile getirdi.
Carlos Sainz, Williams
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Sıralama turlarının ardından 14. sırayı elde eden Carlos Sainz, şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse benim adıma çok zor bir hafta sonuydu.”
“Tüm seanslar boyunca araçta bir türlü bulamadığımız ve çözemediğimiz bir sorunla boğuştuk. Her turda Alex'ten (Albon) 0.3 ila 0.5 saniye yavaştım ve adeta Cadillac araçlarıyla kapışıyordum.”
“Sorunun ne olduğunu göremediğimiz için çok sinir bozucuydu ve insan bu kadar geride kalınca kendinden şüphe etmeye başlıyor.”
Carlos Sainz, Williams
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
“Neyse ki sıralama turlarına girmeden önce bazı ayarları değiştirmeyi denedik ve bu sayede araç adeta uykudan uyandı.”
“İyi bir turla Q1'den çıktım, ardından Q2'ye kaldım ve Oliver Bearman'ı saniyenin binde ikisi gibi küçük bir farkla geçmeyi başardım.”
“Sorunu bulduğumuz için mutluyum ancak tam olarak açıklayamadığımız için hâlâ biraz derine inmemiz gerekiyor."
Dünkü antrenman seanslarında pist üstünde Kimi Antonelli ile yaşadığı gerginliğin hatırlatılması üzerine tecrübeli pilot, aralarındaki buzların eridiğini belirtti: "Bu sabah asansöre bindiğimde Kimi ile karşılaştık. Direkt yanıma gelip özür diledi.”
Carlos Sainz, Williams
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“O anki duygularıyla böyle bir tepki verdiğini, tekrarını izlediğinde aslında onu o kadar da engellemediğimi anladığını söyledi. Zaten önemli bir tur da değildi.”
“Bir insanın hatasını anlayıp direkt yüzünüze karşı bunu söylemesi harika bir karakter göstergesidir. Ona sadece teşekkür edebilirim ve onun için en iyisini dileyebilirim."
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