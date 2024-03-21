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Formula 1

Sainz: "Aptal değilim, eğer yarışamıyorsam çekileceğim"

Carlos Sainz "aptal olmadığını" ve bu hafta sonu yapılacak Formula 1 Avustralya GP'sinde yarışacak kadar formda olmadığı takdirde "çekileceğini" söyledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
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Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, visits the team doctor

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, visits the team doctor

Mark Sutton / Motorsport Images

İspanyol pilot, iki hafta önce Suudi Arabistan'da apandisitinin alınmasının ardından henüz %100 iyi hissetmediğini kabul ediyor.

Ancak ameliyatından bu yana antrenman yapmamasına ya da takım simülatöründe vakit geçirmemesine rağmen bu hafta sonu yarışabileceğinden emin.

Sainz Cuma günü Melbourne'de SF-24'ü kullanmayı planlıyor; bu kapsamda kendisini rahat hissetmesi için kemerlerde değişiklik yapılacak.

Sonrasında durumu değerlendirecek ve devam edip etmeyeceğine karar verilecek.

Cidde'de İspanyol pilotun yerini alan Oliver Bearman bu hafta sonu da Ferrari'nin yedek pilotu olarak piste çıkmaya hazır olacak.

Sainz, "Her şeyden önce hareke edebilmem ve spor salonunda egzersiz yapabiliyor olmam, yarın araca atlayıp sürüş yapabilecek durumda olduğumu gösteriyor."

"Fakat aptal değilim ve yarın kendimi iyi hissetmezsem, iki hafta sonraki yarışı beklemem gerektiğini kabul eden ilk kişi ben olacağım."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, signs autographs

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, signs autographs

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"FIA ile birlikte uyguladığımız plan tam olarak bu. Yarın FIA ile bir kez daha görüşeceğim ve onlar da gelişimimi takip edecekler."

"Acı çekmeyi ya da durumu daha da kötüleştirmeyi istemeyen ilk kişi benim. Yani aptal değilim; nasıl hissettiğim ve diğer her şey konusunda çok net olacağım." dedi.

Sainz, Suudi Arabistan GP'sini kaçırmasına neden olan ameliyattan sonraki günlerde "karamsar" olduğunu söylese de, artık bir "umut ışığı" gördüğünü ekliyor.

"Her geçen gün kendimi çok daha iyi hissediyorum. Artık her 24 saatte bir epey ilerleme kaydediyorum."

"İlk haftanın zor geçtiği doğru, yatakta ve iyileşme sürecinde çok zaman geçirdim. O zaman her şey biraz daha karanlıktı. Fakat bu hafta iyileşme süreci çok hızlandı. Kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım."

"Yarn araca atlayıp iyi bir performans sergileyebileceğimden eminim. Bu yarışa hazır olmak için eve döndüğüm ilk günden beri çok güçlü bir iyileşme planı hazırladım ve yarın araca atlayıp nasıl hissettiğimi göreceğim fakat olumlu hissediyorum."

Sainz, asıl tabloyu SF-24'ü sürdüğünde göreceğini kabul etti.

"Sorun şu ki bilmiyorum. Bir aracın direksiyonuna geçene  ve baskıyı hissedene kadar neler olacağını bilmek imkansız."

"Bildiğim tek şey, bugün dünden çok daha iyi olduğum ve dün de iki gün öncesine göre çok daha iyi olduğum."

"Dolayısıyla bu ilerleme de beni oldukça cesaretlendiriyor ve olumlu etkiliyor."

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