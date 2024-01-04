Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Sainz, antrenörünün Verstappen'in ekibine katılmasından dolayı üzgün

Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr, antrenörünün artık Max Verstappen ile çalışacak olmasından dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Rupert Manwaring, performance coach of Carlos Sainz Jr.

Rupert Manwaring, son sekiz yılda Carlos Sainz'ın kişisel antrenörlüğünü yaptı ve onunla birlikte birçok takım değiştirdi.

Fakat şimdi Ferrari'den ayrıldı ve Max Verstappen'in antrenörü olacağı Red Bull Racing'e geçti.

Bu konu hakkında konuşan Sainz, "2023, Rupert'in takımımda çalıştığı son yıldı ve ona yıllarca verdiği destek için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum."

"Sadece birlikte antrenman yapmak ve aynı hedefler için mücadele etmekle kalmadık, aynı zamanda harika zaman da geçirdik."

"Senin için her şeyin en iyisini diliyorum Rupert!" dedi.

Manwaring de Sainz'a şöyle yanıt verdi: "Sekiz harika ve eğlence dolu yıl için teşekkür ederim."

"İşbirliğimiz sırasında bunu söylemedim ama senin benden öğrendiğin kadar ben de senden çok şey öğrendim. Harika bir macera oldu. Senin sayende, küçük kızımın annesi olan harika eşle tanıştım."

"Senin sayende daha iyi bir antrenör oldum. Gelişmekte olan bir yetenekten yarış kazanabilecek bir Ferrari pilotuna dönüşmeni seyretmek benim için gerçek bir ayrıcalıktı."

"Gelecek için her şeyin en iyisini diliyorum."

Verstappen'in fiziksel eğitiminden sorumlu olan performans antrenörü Bradley Scanes, 2023 Abu Dabi GP'nin ardından görevinden ayrılmıştı.

Bunun üzerine bu göreve Manwaring getirildi. Bu geçişin Sainz ve Verstappen'i ne yönde etkileyeceği merak konusu.

Max Verstappen, Red Bull Racing with performance coach Bradley Scanes

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing with performance coach Bradley Scanes

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Haas, 2025 için Bearman ile ilgileniyor olabilir

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Briatore: "Ferrari en azından her yarışta podyum hedeflemeli"

Briatore: "Ferrari en azından her yarışta podyum hedeflemeli"

Formula 1

Briatore: "Ferrari en azından her yarışta podyum hedeflemeli" Briatore: "Ferrari en azından her yarışta podyum hedeflemeli"

Wolff: "New York'ta yarış düzenlemek harika olur"

Wolff: "New York'ta yarış düzenlemek harika olur"

Formula 1

Wolff: "New York'ta yarış düzenlemek harika olur" Wolff: "New York'ta yarış düzenlemek harika olur"

Menajeri: "Verstappen'in 2028 sonuna kadar Red Bull'la anlaşması 'riskli' değil"

Menajeri: "Verstappen'in 2028 sonuna kadar Red Bull'la anlaşması 'riskli' değil"

Formula 1

Menajeri: "Verstappen'in 2028 sonuna kadar Red Bull'la anlaşması 'riskli' değil" Menajeri: "Verstappen'in 2028 sonuna kadar Red Bull'la anlaşması 'riskli' değil"

Son Haberler

Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak"

Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak"

F1 Formula 1

Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak" Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak"

Horner: "2024 için Ferrari'den beklentiler yüksek"

Horner: "2024 için Ferrari'den beklentiler yüksek"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Horner: "2024 için Ferrari'den beklentiler yüksek" Horner: "2024 için Ferrari'den beklentiler yüksek"

Key: "Audi F1 takımı 2027 yılına kadar 'son ürün' haline gelemeyecek"

Key: "Audi F1 takımı 2027 yılına kadar 'son ürün' haline gelemeyecek"

F1 Formula 1

Key: "Audi F1 takımı 2027 yılına kadar 'son ürün' haline gelemeyecek" Key: "Audi F1 takımı 2027 yılına kadar 'son ürün' haline gelemeyecek"

Horner: "Perez, Miami galibiyetini kaptırarak şampiyonluk yarışında psikolojik bir darbe aldı"

Horner: "Perez, Miami galibiyetini kaptırarak şampiyonluk yarışında psikolojik bir darbe aldı"

F1 Formula 1

Horner: "Perez, Miami galibiyetini kaptırarak şampiyonluk yarışında psikolojik bir darbe aldı" Horner: "Perez, Miami galibiyetini kaptırarak şampiyonluk yarışında psikolojik bir darbe aldı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol