Sainz, antrenörünün Verstappen'in ekibine katılmasından dolayı üzgün
Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr, antrenörünün artık Max Verstappen ile çalışacak olmasından dolayı üzgün olduğunu belirtti.
Rupert Manwaring, son sekiz yılda Carlos Sainz'ın kişisel antrenörlüğünü yaptı ve onunla birlikte birçok takım değiştirdi.
Fakat şimdi Ferrari'den ayrıldı ve Max Verstappen'in antrenörü olacağı Red Bull Racing'e geçti.
Bu konu hakkında konuşan Sainz, "2023, Rupert'in takımımda çalıştığı son yıldı ve ona yıllarca verdiği destek için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum."
"Sadece birlikte antrenman yapmak ve aynı hedefler için mücadele etmekle kalmadık, aynı zamanda harika zaman da geçirdik."
"Senin için her şeyin en iyisini diliyorum Rupert!" dedi.
Manwaring de Sainz'a şöyle yanıt verdi: "Sekiz harika ve eğlence dolu yıl için teşekkür ederim."
"İşbirliğimiz sırasında bunu söylemedim ama senin benden öğrendiğin kadar ben de senden çok şey öğrendim. Harika bir macera oldu. Senin sayende, küçük kızımın annesi olan harika eşle tanıştım."
"Senin sayende daha iyi bir antrenör oldum. Gelişmekte olan bir yetenekten yarış kazanabilecek bir Ferrari pilotuna dönüşmeni seyretmek benim için gerçek bir ayrıcalıktı."
"Gelecek için her şeyin en iyisini diliyorum."
Verstappen'in fiziksel eğitiminden sorumlu olan performans antrenörü Bradley Scanes, 2023 Abu Dabi GP'nin ardından görevinden ayrılmıştı.
Bunun üzerine bu göreve Manwaring getirildi. Bu geçişin Sainz ve Verstappen'i ne yönde etkileyeceği merak konusu.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen, Red Bull Racing with performance coach Bradley Scanes
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