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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Sainz: "Antrenmanlardaki kazayı hak ettim"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz, üçüncü antrenman seansında bir hata yapıp, olması gereken çizginin 20 cm dışına kaçmasının ardından, kaza yapmayı hak ettiğini söyledi.

Sainz: "Antrenmanlardaki kazayı hak ettim"

Sainz, üçüncü antrenman seansında, eğimli üçüncü virajda kaza yaptı ve aracına epey hasar verdi.

Pite geri dönmede yaşanan gecikme nedeniyle mekanikerlerin sıralama turlarından önce yoğun şekilde çalışması gerekti. 

Ferrari için iyi haber vites kutusunun değişmesine gerek olmamasıydı ve bu sayede cezaya gerek kalmadı.

Sainz, sıralamaların birinci bölümüne geç katılsa da, sıralama turlarını takım arkadaşı Charles Leclerc'in hemen ardında altıncı bitirdi

Sainz, "Başlangıçta neler olduğunu bilmiyordum."

"Sonrasında biraz analiz yaptım, biraz kafamı rahatlattım ve sıralamalarda gördüklerimden sonra, yarış çizgisinin birkaç santimetre dışarısında net şekilde daha az yol tutuş olduğunu ve biraz da kum olduğunu söyleyebilirim."

"O turda apeksi belki de 20 cm ile kaçırdım ve biraz toz kaldırdığımı görebilirsiniz. Bence bu, böyle bir pistte kaza yapmak için yeterliydi." dedi.

Sainz, yaptığı kazanan ve hem George Russell hem de Nicholas Latifi'nin sıralama turlarında yaşadıklarının, Zandvoort'un hatalar için affedici bir pist olmadığını gösterdiğini düşünüyor..

"Monako ve Bakü bir kenara, bence Zandvoort sürücü için sezonun en zorlu pisti. Bu, hoşuma gitti. Kazalar olsa bile, şahsen olması gereken noktadan 20 cm öteye gittiğim için kazayı hak ettiğimi hissettim çünkü pistler böyle olmalı."

"Hatalar yaparken hepimizin ödediği [bu] bedeller, Formula 1'in nasıl olması gerektiğini gösteriyor ve geleceğin pistlerinin 10 yıl önce gitmeye başladığımız yönde olmasını isteyip istemediğimizi sorgulatıyor."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 crashes

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 crashes

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Sainz, piste çıkarana kadar aracın sıralama turlarına yetişip yetişmeyeceğini bilmediğini söylüyor.

"Garajdan çıkana kadar şüphelerim vardı. Normalde bu tür bir durumdayken zihniniz biraz olumsuz bir durum içerisinde oluyor çünkü daha yeni kaza yapmış oluyorsunuz, takıma büyük bir onarım sorumluluğu yüklüyorsunuz ve olumsuz oluyorsunuz çünkü yapılamayacağını düşünüyorsunuz."

"Sonrasında mekanikerler imkansızı başarıyorlar ve piste çıkıyorsunuz. Bu, herkes için baskının yüksek olduğu gerici bir an ve bir şekilde yeniden odaklanmanız gerekiyor. Tekrar duvara vurmayacağınızdan emin olmalısınız ve aynı zamanda sıralama turlarına da devam etmelisiniz. Bu zor bir şey."

Sainz, aracı zamanında hazırladıkları için Ferrari'yi de övdü.

"Bunu tamamen mekanikerler sayesinde yaptık, araç seansın bitiminden 20 dakika sonra geri döndü ve bu da zamanlama açısından her şeyi daha zorlaştırdı."

"Her şeyi bir araya getirme ve pist çıkmamı mümkün kılma adına inanılmaz bir iş çıkardılar. Bazen Formula 1 pilotlarının çok özel olduğunu söylüyoruz ama Formula 1 mekanikerleri de inanılmaz. Bugün çocuklar harika bir iş yaptılar."

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