Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Hollanda GP

Sainz: "Antrenmanda yaşadığım sorunun bedelini ödedim"

Carlos Sainz, 2. antrenmanda yaşadığı vites kutusu sorununun sıralama performansını olumsuz etkilediğini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Carlos Sainz, Zandvoort’taki sıralama turlarında Q3’e çıkamamasının nedeninin hafta sonu boyunca yaşadığı sorunlar olduğunu belirtti.

2. antrenmandaki vites kutusu arızası nedeniyle kuru zeminde yeterince zaman geçiremediğini belirten İspanyol pilot, rüzgarlı ve değişken pist koşullarının performansını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Sainz, sıralama turlarındaki performansını değerlendirirken şunları söyledi: "Normalde hız kazanma konusunda oldukça hızlıyımdır ve Q3'e kalabileceğimi umuyordum."

"Ancak üç haftadır araca dokunamadım ve dün kuru zeminde de sürüş yapamadık."

"Zandvoort gibi bir pistte yumuşak lastikleri deneyemedik."

"Denge sorunları, rüzgar ve pistin bizim aracımıza uygun olmaması gibi faktörler bir araya gelince Q3 için fazla iyimser olduğumu fark ettim."

"Araç ayarlarını tam olarak anlayamamak, özellikle de Q2'de yumuşak lastikle ne yapmam gerektiğini bilememenin bedelini ödedim." 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Alonso: "Aracımız göründüğü kadar iyi değil"
Sonraki haber F1 takımları, 2025'te olası bir test savaşını önlemek için kural değişikliklerini tartışıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Marko: "Şampiyonluk tehlikede"

Marko: "Şampiyonluk tehlikede"

Formula 1
Hollanda GP
Marko: "Şampiyonluk tehlikede"
Wolff: "Performansımızın düşmesi çok şaşırtıcı"

Wolff: "Performansımızın düşmesi çok şaşırtıcı"

Formula 1
Hollanda GP
Wolff: "Performansımızın düşmesi çok şaşırtıcı"
Vowles, Sargeant'ın yerine Lawson'ı getirmek için Red Bull ile görüştü!

Vowles, Sargeant'ın yerine Lawson'ı getirmek için Red Bull ile görüştü!

Formula 1
Hollanda GP
Vowles, Sargeant'ın yerine Lawson'ı getirmek için Red Bull ile görüştü!
Carlos Sainz Jr.
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Doohan: "Sainz'ı takip etmek, Alpine için çok kolay bir seçimdi"

Doohan: "Sainz'ı takip etmek, Alpine için çok kolay bir seçimdi"

Formula 1
Hollanda GP
Doohan: "Sainz'ı takip etmek, Alpine için çok kolay bir seçimdi"
Sainz: "İki araçla birden pistte olmalıydık"

Sainz: "İki araçla birden pistte olmalıydık"

Formula 1
Hollanda GP
Sainz: "İki araçla birden pistte olmalıydık"
Sainz: "Ferrari gelişim savaşında geride kaldı"

Sainz: "Ferrari gelişim savaşında geride kaldı"

Formula 1
Hollanda GP
Sainz: "Ferrari gelişim savaşında geride kaldı"
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Vasseur: "Yarışı puanlar alarak tamamlamalıyız"

Vasseur: "Yarışı puanlar alarak tamamlamalıyız"

Formula 1
Hollanda GP
Vasseur: "Yarışı puanlar alarak tamamlamalıyız"
Leclerc: "Galibiyet için yapılacak çok şey var"

Leclerc: "Galibiyet için yapılacak çok şey var"

Formula 1
Hollanda GP
Leclerc: "Galibiyet için yapılacak çok şey var"
Leclerc: "Güncellemelere güveniyorum"

Leclerc: "Güncellemelere güveniyorum"

Formula 1
Hollanda GP
Leclerc: "Güncellemelere güveniyorum"

Son Haberler

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı vefat etti

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı vefat etti

Genl GENEL
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı vefat etti
Marko: "Şampiyonluk tehlikede"

Marko: "Şampiyonluk tehlikede"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Marko: "Şampiyonluk tehlikede"
Wolff: "Performansımızın düşmesi çok şaşırtıcı"

Wolff: "Performansımızın düşmesi çok şaşırtıcı"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Wolff: "Performansımızın düşmesi çok şaşırtıcı"
Vowles, Sargeant'ın yerine Lawson'ı getirmek için Red Bull ile görüştü!

Vowles, Sargeant'ın yerine Lawson'ı getirmek için Red Bull ile görüştü!

F1 Formula 1
Hollanda GP
Vowles, Sargeant'ın yerine Lawson'ı getirmek için Red Bull ile görüştü!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye