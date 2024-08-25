Sainz: "Antrenmanda yaşadığım sorunun bedelini ödedim"

Carlos Sainz, Zandvoort’taki sıralama turlarında Q3’e çıkamamasının nedeninin hafta sonu boyunca yaşadığı sorunlar olduğunu belirtti.



2. antrenmandaki vites kutusu arızası nedeniyle kuru zeminde yeterince zaman geçiremediğini belirten İspanyol pilot, rüzgarlı ve değişken pist koşullarının performansını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Sainz, sıralama turlarındaki performansını değerlendirirken şunları söyledi: "Normalde hız kazanma konusunda oldukça hızlıyımdır ve Q3'e kalabileceğimi umuyordum."



"Ancak üç haftadır araca dokunamadım ve dün kuru zeminde de sürüş yapamadık."



"Zandvoort gibi bir pistte yumuşak lastikleri deneyemedik."



"Denge sorunları, rüzgar ve pistin bizim aracımıza uygun olmaması gibi faktörler bir araya gelince Q3 için fazla iyimser olduğumu fark ettim."

"Araç ayarlarını tam olarak anlayamamak, özellikle de Q2'de yumuşak lastikle ne yapmam gerektiğini bilememenin bedelini ödedim."