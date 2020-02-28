Sainz: "En tehlikeli rakiplerimiz AlphaTauri ve Racing Point"
Carlos Sainz, Barcelona'daki testlerin ardından verdiği demeçte McLaren'ın Melbourne'deki en tehlikeli rakiplerinin AlphaTauri ile Racing Point olacağını söyledi.
Barcelona'da gerçekleştirilen testlerde hem Racing Point hem de AlphaTauri oldukça iyi bir performans sergiledi.
McLaren özellikle yarış temposunda bu iki takımdan daha iyi görünürken, takımın İspanyol sürücüsü Carlos Sainz teste dair açıklamalarda bulundu.
Sainz, "Şimdi daha fazla yere basma gücümüz olduğunu ve aracın çok daha iyi kontrol edilebildiğini söyleyebilirim. Özellikle birinci ve ikinci sektörlerde. Oralarda iyiyiz. Bence MCL35 iyi dengeye sahip olan bir araç ve bugün üçüncü sektöre gelişmeyi başardık, ancak ortadan kaldırılması için üzerinde çalışılması gereken zayıf noktalarımız var."
"Geri kalanına kıyasla ne kadar kaybettiğimizi veya kazandığımızı göreceğimiz Melbourne'de neler olacağını göreceğiz. Testlerde takımlar farklı seviyelerde yakıt ve motor ayarları ile çalıştılar, bu yüzden bunu dikkate almanın anlamı yok. Herhangi bir sonuç çıkarmak zor, fakat gelişmek zorunda olduğumuz bir gerçek."
"Tüm takımlar güçlü görünüyor, hepsi testlerin belli noktalarında çok hızlıydı, bu yüzden orta grupta kimin önde ve kimin arkada olduğunu söylemek zor. Ama en tehlikeli rakiplerimizin Racing Point ve AlphaTauri olduğunu söyleyebilirim."
"Sanırım mücadelenin tam merkezinde olacağız, ama umarım herkes geçen yıla kıyasla liderlerle aradaki farkı azaltacak. Bu benim en önemli isteğim. Eğer lider yarışın ilk turunda bir sorun yaşamışsa, sonrasında tüm gridi geride bırakmamalı. Bunun için orta gruptaki takımların aradaki farkı azaltması gerekiyor. Bunu yapıp yapamadığımızı bilmiyorum."
"Takımın nerede olduğumuz hakkında net bir fikri yok. Bunu, herkesin hemen hemen aynı miktarda yakıtla çalışacağı Melbourne'daki birinci ve ikinci antrenmanda görebileceğiz." dedi.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Sainz: "En tehlikeli rakiplerimiz AlphaTauri ve Racing Point"
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