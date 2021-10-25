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Sainz: "Amerika'dan 'maksimumu' alamadık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Amerika Grand Prix'si hafta sonundan maksimum sonuçla ayrıldıklarını düşünmüyor.

Sainz: "Amerika'dan 'maksimumu' alamadık"

Ferrari, Amerika GP hafta sonunda beklentilerin aksine McLaren'dan daha iyiydi ancak Carlos Sainz, Charles Leclerc'in aksine geride kaldı.

Leclerc, rahat bir dördüncülük alırken, yarışa yumuşak lastikle başlamanın dezavantajını yaşayan Sainz, hem Daniel Ricciardo hem de Valtteri Bottas'a geçilerek yedinci oldu.

Sainz, Sky'a şöyle konuştu: "Yarış oldukça zordu. İlk turda iki McLaren'la savaşmak ve onlara karşı yerimi korumaya çalışmak oldukça karmaşıktı."

"Sonunda onların önünde kalmayı başardım. Fakat hakemler harekete geçecek diye içlerinden birinin geçmesine izin verdim ve izin vermeme rağmen onlar yine de harekete geçti."

"Doğruyu söylemek gerekirse biraz kafa karıştırıcıydı. Hakemlerin pozisyonlarla oynaması hoşuma gitmiyor. Onlardan birinin geçmesine izin vermek zaten cömert bir tavırdı ve yeterli olmalıydı."

"Ardından Lando'yu geçmek zorunda kaldım ve tüm yarışı Daniel'in arkasında geçirdim. Pitlerle öne geçme taktiği denedik ama bir başka yavaş pit stop nedeniyle erken pit stopun avantajını kullanamadık. Bu yüzden tekrar onun arkasında sıkışıp kaldık. Benim için gerçekten kötü bir yarıştı."

"Daniel ile yaşadığımız olaya bakarsak, içerideki adam, dışarıdaki adamı sıkıştırabilmek adına bu tür şeyleri her zaman bilerek yapıyor. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Fakat buradaki olayda iş, temas nedeniyle biraz sertleşti. Bence daha temiz şekilde yapabilirdi."

"Neredeyse spin atacaktım. Yine de her şey yolunda ve onun yerinde olsam ben de a aynı şeyi yapardım. İyi bir savaştı. Onu erken pit stopla geçmeye çalıştığımda önüne geçme şansım vardı ama yine gerisinde kaldık."

Sainz, hafta sonundan maksimumu çıkardığını düşünmüyor.

"Bugün aracın hızından maksimumu aldığımızı düşünmüyorum çünkü iki McLaren'ın da önüne geçmeliydik ve bunu yapamadık. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşadım."

"Her iki McLaren'ın da önüne geçmemiz gerektiği için kesinlikle araştırılması gereken bir konu var. Fakat bugün maksimumu aldığımız doğru değil." 

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