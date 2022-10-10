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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Sainz: "Amerika'da mücadeleye dönmeye çalışacağım"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, yarış dışı kaldığı Japonya GP'nin ardından hayal kırıklığı yaşıyor fakat COTA'ad daha güçlü dönmeyi bekliyor.

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Sainz: "Amerika'da mücadeleye dönmeye çalışacağım"
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Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Japonya Grand Prix'sinin ilk turunda aracının kontrolünü kaybetmiş ve bariyerlere çarpmıştı.

İspanyol pilot, olayı şöyle anlattı: "Yaptığım kaza beni hayal kırıklığına uğrattı."

"Starttan önce yoğun yağmur ve geçiş lastikleri birbirine çok yakındı fakat her iki lastikle de görüş mesafesi sıfırdı, bence temel sorun buydu."

"Perez'in aracından çıkan spreyden kaçmaya çalıştım çünkü dördüncü virajda görüş mesafem sıfırdı. Tam o noktada büyük bir su birikintisine girdim ve bu lastikler suyu yağmur lastikleri kadar iyi tahliye edemiyor."

"Suda kızakladım ve aracı yolda tutmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Sonrasında zaten spin attım."

"O anda tek endişem birinin bana çarpmasıydı. Aracım pistin ortasında durmuştu, diğer sürücülerin beni göremediğinin farkındaydım."

"Neyse ki bugün kimse kötü bir şey yapamadı. Toparlanacağız ve Amerika'da mücadele etmeye devam edeceğiz."

"Max Verstappen ve Red Bull'u şampiyonluk için tebrik ediyorum."

Sainz, bu şartlarda yarışmanın zor olduğunu ve şansın da önemli bir faktör haline geldiğini söyledi.

"Bu koşullarda biri yüz metre önde spin atarsa, arkadan gelenler onu görmez. Kaza yapıp yapmamanız sadece şansa bağlı, bu da endişe verici."

"Bizim için güvenlik her şeyden önce gelir. Bugün biraz zordu çünkü çıkış turunda her şey yolunda olsa da sonrasında sürekli yağmur yağdı ve ortalık biraz karıştı."

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