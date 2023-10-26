Sainz, Amerika GP startında Hamilton'a "Monaco Loews" hamlesi yapmış

İspanyol sürücü, ilk viraja gelirken hemen önündeki Lewis Hamilton'a içeriden atak yapmış ve kerbleri sonuna kadar kullanmıştı.

Hamilton'ı geçip dördüncülükten üçüncülüğe sıçrayarak hamlesinin karşılığını alsa da, Mercedes pilotu daha fazla tempoya sahipti ve birkaç tur sonra rakibine geçildi.

Sainz, bu konuda şöyle dedi: "Sanırım onu içeriden yakaladım."

"Sıkışıktı çünkü kilitlenirsem ya da başka bir şey olursa, Charles ve Lando'yu yanımda götürüyordum çünkü çok dar bir açı vardı ama biraz Monaco Loews dönüşü yaptım ve işe yaradı! İlk turda hep çok sıkışıktık."

Sainz, güvenlik aracının olmadığı bir yarışta yarışı kazanan Max Verstappen'in sadece 15.1 saniye ve Norris'in 4.4 saniye gerisinde bitirdiği için memnun.

Damalı Bayrağın ardından takıma, McLaren'a bu kadar yakın olduğu için "şaşırdığını" söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse, dün McLaren ve Mercedes'e karşı ne kadar mücadele ettiğimizi gördükten sonra bugün onlarla savaşacağımızı söyleseydiniz, oldukça mutlu olurdum."

"Özellikle de Lando'nun ilk stintin bir noktasında çok önde olduğu düşünülürse, sonrasında iyi ve sağlam bir tempoyla iyi bir iş çıkarmış olmalıyız. Bence bugün yeni bir şey şey icat etmedik, sadece kendi yarışımızı yaptık ve çok hızlıydık, bu yüzden bundan oldukça memnunum."

Sıralama turlarında Leclerc'e kaybeden Sainz, sprint yarışında ve ana yarışta daha iyi performans gösterdiğini hissettiğini söylüyor.

"Şahsen bedün [sprintte] yumuşak lastikle oldukça iyi bir iş yaptığımı hissettim. Bu yüzden yarışta bu hafta sonu nispeten daha güçlüydüm. Sıralama turlarında dikkate alınması gereken bir konu çünkü son birkaç yarıştaki sıralamalarımda özel bir şey yoktu."

"Ancak yarışta hızlıyım, Suzuka'da hızlıydım, burada hızlıydım ve şimdi sıralama turlarındaki hızımı geri kazanmaya odaklanmam ve yarışta iyi bir iş yapmaya devam etmem gerekiyor çünkü yarış temposu kesinlikle sağlam. Bugün de çok zorluyordum ve iyi lastik yönetimi yapıyordum."

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Leclerc'in aksine Sainz, varsayılan iki pit stop stratejisini kullandı ve takım arkadaşı sıralamada geriye düştüğü için hayal kırıklığına uğrasa da, İspanyol sürücünün herhangi bir şikayeti yok:

"Bence iyi bir iş çıkardık. hem Lewis ve Max'e hem de DRS'ye ayak uydurmaya çalışırken ilk sektörde ön lastiğimi yok ettim. Sonrasında benim için çift pit stop olacağı açıktı, kesinlikle iki pit stop istiyordum ve o andan itibaren dürüst olmak gerekirse lastikleri zorlayabileceğimi hissettim ve o noktada oldukça sağlamdım."

"Yani evet, benim için bunun nedeni ilk stintin tartışmasız geçmesiydi ve ikinci stintin ardından ön tarafı çok daha iyi yönetebildim. Ve çok daha hızlıydım."

Sainz, Hamilton'ın ana yarışta Verstappen'i kovalamasına izin veren son Mercedes güncellemelerinin, Ferrari'nin takımlar şampiyonasında ikinci sırayı almasını zorlaştıracağını kabul etti.

Konu sorulduğunda "Evet, katılıyorum" diyen Sainz ekliyor: "Ancak bu araçtaki sınırlamalarımız, sürüşümüzün ne kadar kötü olduğu ve ne kadar zıpladığımız göz önüne alındığında, bu hafta sonu lastik aşınmamızın ve yarış tempomuzun harika olmasını beklemiyordum."

"Bu konuda çok acı çekiyoruz, sadece zıplama konusunda değil, aracımızdaki kötü sürüş hakkında da."

"Ve evet, sprint olmayan bir hafta sonunda biraz daha fazla zamanım olsaydı, aracı kesinlikle biraz daha hızlı ve yarış için biraz daha iyi hale getirebilirdik."