Sainz: "Amacım önümüzdeki beş sene içinde şampiyon olmak"

Yarışmaya küçük yaşta başlayan Sainz, ‘’Çocukluğumdan beri yarışmak için çok tutkuluydum, çünkü çevremde sürekli motorlar, yakıt ve lastikler vardı. Kart’ın başına ilk defa iki-üç yaşlarında geçtim. Bu şaşırtıcı değil çünkü babam iki kez dünya ralli şampiyonu.’’

‘’10, 11 yaşlarındayken İspanya Grand Prix’si için Barcelona’ya gittim, orada Fernando Alonso ve Michael Schumacher’le tanıştım. O andan itibaren, tek bir amacım vardı: Formula 1’de yarışmak.’’ dedi.

Yeni takımı konusunda ise şunları anlattı: ‘’Kontrat imzaladığımda, Formula 1’de Ferrari sürücüsü olduğumu fark ettim. Aralık ayında Ferrari’deki ilk günümde, takımla, mühendislerle ve mekaniklerle tanıştım.’’

‘’O kırmızı tulumu ilk defa giydiğinizde ve aynaya baktığınızda, bu günü asla unutamayacağınızı anlıyorsunuz, doksan yaşında bile. 26 yaşında Ferrari sürücüsü olmaktan gururluyum.’’

‘’Amacım, önümüzdeki beş sene içinde şampiyonayı kazanmak. Bence Ferrari bunu yapabileceğim en iyi yer. Doğru yerdeyim, fakat bunu mümkün kılmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var.’’

‘’Efsanevi bir takımın bir parçasıyım ve her şey hakkında sorumlu hissediyorum. Ferrari, Formula 1 tarihindeki en başarılı, dünya çapındaki taraftarlara ilham veren bir takım. Şimdi önemli bir an, çünkü geçmişteki başarısızlıklarımızı atlatıp, Ferrari’yi üste çıkaracağız. Geleceğe hevesle bakıyoruz.

‘’Şu anda, Ferrari’nin, birbirlerini zorlayacak ve aynı yönde gidecek sürücülere ihtiyacı var. Bu aracı hızlandırmada işe yarayacaktır.’’