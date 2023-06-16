Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, Alpine'in yakında Red Bull ile olan mücadeleye dahil olabileceğine inanıyor.
Ferrari İspanya'da zor bir hafta sonu geçirdi ve sadece 10 puan elde etti. Sainz beşinci olurken, Charles Leclerc ise sıralama turlarında ilk bölümde elendi ve yarıştan da puansız ayrıldı.
Sainz, Montreal'de, sadece öndeki takımlara (Mercedes ve Aston Martin'e karşı) değil, geriye de bakmaları gerektiğini çünkü Alpine'in performansını yavaş yavaş arttırdığını söyledi.
Fransız üretici bu hafta sonu yeni güncellemelere sahip olacak.
Sainz, DAZN'a yaptığı açıklamada, "Alpine'in yakında bize katılacağını düşünüyorum."
"Onlar da artık mücadeleye dahil olmaya çok yakınlar. Hâlâ biraz avantajımız olduğunu düşünüyorum ama Aston ve Mercedes çok yakın."
"Genellikle Aston'un biraz avantajı oluyor ve Mercedes'in Barcelona'da gördüğümüz performansı tekrarlayıp tekrarlamayacağını göreceğiz." dedi.
Montreal yarış hafta sonunun yağmur altında geçebileceği yönünde tahminler var.
Sainz bu konuda, "Bu yılki araçtan ötürü yağmur işlerimizi kolaylaştırır mı bilmiyorum."
"Şu ana kadar aracın yağmur altındaki performansı pek iyi bir his vermedi." dedi.
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