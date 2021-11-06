Sainz: "AlphaTauri şu anda Ferrari'den daha hızlı"

Ferrari'nin Meksika'da, yüksek rakım ve yere basma gücü seviyesinin yüksek olmasıyla birlikte, güçlü olması bekleniyordu.

Fakat cuma günü bu beklentiler pek de tutmadı. AlphaTauri her iki seansta da Ferrari'ye kıyasla çok güçlü performanslar sergiledi ve Ferrari, ikinci seansta tempo artırsa da iki takımın birbirlerine çok yakın olduğu görülüyordu.

Seansın ardından konuşan Sainz, "Hepimiz burada sıcaklıktan, daha ince havadan ve diğer şeylerden dolayı zorlanıyoruz. Genel anlamda oldukça zor bir gündü..."

"Burada kişisel anlamda [taraftarlardan] çok fazla destek alıyorum ve bu harika bir şey. Sanırım Latin olmak ve aynı dili konuşmak yardımcı oluyor."

"Dediğim gibi, cuma günü çok zorlu geçti. Doğru dengeyi bulmak çok ama çok zordu. İlk seansta denge iyiydi ancak ikinci seansın başında zorlandık. Sonrasında bazı şeyleri düzelttik ve mücadeleye geri dönmeyi başardık. Geliştik ve iyi turlar attık. Yine de durum hiç kolay değildi."

"Güç düzeninin nasıl olacağını yarın göreceğiz. Yarın araç dengesini en iyi hale getirirsek belki durumu biraz toplayabiliriz. Ancak dediğim gibi ayar değişiklikleriyle doğru yöne gitmemiz gerekiyor çünkü şu anda paketimizin potansiyelini henüz tamamen ortaya koyamadığımızı düşünüyorum."

"Son birkaç yarıştır gerçekten iyi görünüyorduk ama burada henüz doğru araç dengesini ve doğru hissi bulamadığımızı düşünüyorum."

"İstediğimiz hissiyattan biraz uzaktayız. Şimdi cumartesine girerken aracı doğru aralığa getirdiğimizden ve AlphaTauri'nin önüne geçmemizi sağlayacak o birkaç ondalığı bulduğumuzdan emin olmalıyız."

"Şu anda bize kıyasla biraz daha hızlı görünüyorlar." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images