Sainz: "Alonso yarış galibiyetine bizden daha yakın"

Fernando Alonso, 2023'ün ilk üç yarışında podyuma çıkmayı başardı ve dikkatleri çeken bir performans sergilemiş oldu.

Diğer tarafta Ferrari için aynı şey söylenemez; Şimdiye kadarki üç yarışta Ferrari pilotları podyuma çıkmayı başarmadılar.

Melbourne'de Alonso ile temas yaşayan Sainz, Antena 3'e verdiği röportajda hem o temas hem de İspanyol pilot hakkında konuştu.

Sainz, "Ona bir özür mesajı gönderdim. Açıkçası bu kesinlikle istediğim bir temas değildi."

"Cezadan şikâyetçiyim fakat küçük bir hata yaptığımı da biliyorum. Yine de Fernando üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı için mutluyum."

"Fernando şu anda yarış galibiyetine benden daha yakın."

"Aston Martin bizden biraz daha iyi ama biz de çok uzakta değiliz."

"Biraz gerideyiz fakat durum -yakında- düzelecek."

"Umudumuzu kaybetmeyelim. Ferrari'nin hedefi hâlâ kazanmak." dedi.