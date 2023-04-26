Önceki / Alpine ilk büyük güncellemesini Bakü'ye getiriyor
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Sainz: "Alonso yarış galibiyetine bizden daha yakın"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Fernando Alonso'nun galibiyet almaya Ferrari'den daha yakın olduğu görüşünde.

Ekleyen:
Sainz: "Alonso yarış galibiyetine bizden daha yakın"

Fernando Alonso, 2023'ün ilk üç yarışında podyuma çıkmayı başardı ve dikkatleri çeken bir performans sergilemiş oldu.

Diğer tarafta Ferrari için aynı şey söylenemez; Şimdiye kadarki üç yarışta Ferrari pilotları podyuma çıkmayı başarmadılar.

Melbourne'de Alonso ile temas yaşayan Sainz, Antena 3'e verdiği röportajda hem o temas hem de İspanyol pilot hakkında konuştu.

Sainz, "Ona bir özür mesajı gönderdim. Açıkçası bu kesinlikle istediğim bir temas değildi."

"Cezadan şikâyetçiyim fakat küçük bir hata yaptığımı da biliyorum. Yine de Fernando üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı için mutluyum."

"Fernando şu anda yarış galibiyetine benden daha yakın."

"Aston Martin bizden biraz daha iyi ama biz de çok uzakta değiliz."

"Biraz gerideyiz fakat durum -yakında- düzelecek."

"Umudumuzu kaybetmeyelim. Ferrari'nin hedefi hâlâ kazanmak." dedi.

paylaşım
yorumlar

Alpine ilk büyük güncellemesini Bakü'ye getiriyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Steiner: "Hamilton'ın elinde seçenek yok"

Steiner: "Hamilton'ın elinde seçenek yok"

Formula 1
Azerbaycan GP

Steiner: "Hamilton'ın elinde seçenek yok" Steiner: "Hamilton'ın elinde seçenek yok"

Vasseur: "Bakü'de ivmeyi korumak istiyoruz"

Vasseur: "Bakü'de ivmeyi korumak istiyoruz"

Formula 1
Azerbaycan GP

Vasseur: "Bakü'de ivmeyi korumak istiyoruz" Vasseur: "Bakü'de ivmeyi korumak istiyoruz"

Norris: "McLaren benim için en iyi seçenek"

Norris: "McLaren benim için en iyi seçenek"

Formula 1
Azerbaycan GP

Norris: "McLaren benim için en iyi seçenek" Norris: "McLaren benim için en iyi seçenek"

Son Haberler

Resmi: Tamamen iyileşen Enea Bastianini, Jerez'de piste çıkacak!

Resmi: Tamamen iyileşen Enea Bastianini, Jerez'de piste çıkacak!

MGP MotoGP
İspanya GP

Resmi: Tamamen iyileşen Enea Bastianini, Jerez'de piste çıkacak! Resmi: Tamamen iyileşen Enea Bastianini, Jerez'de piste çıkacak!

F1'in yeni sprint formatı kurallarının ince detayları

F1'in yeni sprint formatı kurallarının ince detayları

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

F1'in yeni sprint formatı kurallarının ince detayları F1'in yeni sprint formatı kurallarının ince detayları

Verstappen: "Bu hafta sonu ortalık biraz karışabilir"

Verstappen: "Bu hafta sonu ortalık biraz karışabilir"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Verstappen: "Bu hafta sonu ortalık biraz karışabilir" Verstappen: "Bu hafta sonu ortalık biraz karışabilir"

FIA, Bakü'deki ikinci DRS bölgesini 100 metre kısalttı

FIA, Bakü'deki ikinci DRS bölgesini 100 metre kısalttı

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

FIA, Bakü'deki ikinci DRS bölgesini 100 metre kısalttı FIA, Bakü'deki ikinci DRS bölgesini 100 metre kısalttı

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.