Sainz: "Alonso ile şampiyonluk savaşı vermenin benim içni sakıncası yok"

Carlos Sainz, vatandaşı Fernando Alonso'yu idol olarak gören isimlerden birisi ve genç yaşlardan itibaren kendisini takip ettiğini dile getirmişti.

Gelecek yıl kurallar değiştiği için Sainz ve Alonso'nun galibiyetler, podyumlar ve hatta şampiyonluklar için yarışma ihtimali olabilir.

Şu anda iyi anlaşan ikilinin, gelecekte böyle bir savaş vermesi halinde nasıl bir ilişkiye sahip olacağı merak konusu.

Şu anda Ferrari'de yarışan Carlos Sainz, çifte dünya şampiyonu ile şampiyonluk savaşı vermesinin kendisi için bir sakıncası olmadığını dile getirdi.

Marca'ya konuşan İspanyol pilot, "Alpine'in hedefinin ne olduğunu, tam olarak ne istediklerini yada nerede olmaya çalıştıklarını gerçekten bilmiyorum."

"Bana göre tüm takımların gelecek yıl bir şansı var. Alpine'in var, Aston Martin'in var... Herkesin var. Hepsi önemli bir atlım yapabilirler ve mücadeleye dahil olabilirler."

"En iyi takımların yine en iyileri olmaya devam edeceğine inanıyorum ama Fernando ile şampiyonluk savaşı vermenin benim için sakıncası yok."

"Elbette Fernando ile savaşmayı hayal ediyorum. Umarım her şey biraz daha eşit olur."

"Gridde yüksek seviyeli sürücüler var ve mücadele ne kadar çok olursa Formula 1 için o kadar iyi olur." dedi

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, lifts his trophy Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images