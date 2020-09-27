Sainz: "Alonso ile podyuma çıkmak harika olur"

Sainz, iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso ile geçmişte aynı yarışlara çıksa da ikisinin birlikte yarıştığı dönemde ikisi de podyuma çıkamadı.

Sainz, gelecek sene Alpine F1 ile Formula 1'e dönecek Alonso ile aynı anda podyuma çıkabilirlerse bundan çok mutlu olacağını söyledi.

Sainz, "İki İspanyol pilotun aynı anda podyumda olması, umarım ikisinden birisinin podyumun tepesinde olması güzel olur. Açık olan bir şey var ki bu seneki Ferrari ve Renault ile podyum mümkün olabilirdi çünkü Mercedes pilotları ve Verstappen dışında, bu araçlar iyi iş çıkarıyorlar. Orta bölüm çok rekabetçi. Bu üç isimden biri ya da ikisi sorun yaşarsa, Ferrari ve Renault gibi takımların podyuma çıktıklarını gördük. Neden olmasın? Bu, F1 ve İspanyol taraftarlar için harika olur." dedi.

"Bir senede durumu düzeltebilecek bir takım varsa, o da Ferrari'dir"

McLaren ve Renault, son senelerde iyileşmeye devam ederken Ferrari tam tersi geriye gitti. Gelecek sene Ferrari'nin iyi olup olmayacağı sorulduğunda Sainz, "Genelde bir sene kötü görünen takım gelecek sene oldukça iyi olabiliyor. Bir sene kötü olsalar dahi gelecek sene durumu düzeltebilecek çok zeki insanlara, çok iyi mühendislere sahipler. Gelecek sene, şaside çok az şey değiştirilebileceği için durumu düzeltme açısından en zor sene olacak ancak bunu yapabilecek bir takım varsa, o da Ferrari'dir."

"Umarım bu sene neyin yanlış gittiğine dair iyi analiz yaparlar ve mümkün olduğu kadar çok iyileşirler. Mercedes artık çok uzaklaştı. Onlara ulaşmak mümkün olmayabilir." dedi.

Yardımcı editörler: Erwin Jaeggi ve Jose Carlos de Celis