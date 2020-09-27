Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Alonso ile podyuma çıkmak harika olur"

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Alonso ile podyuma çıkmak harika olur"
Ekleyen:

Gelecek sene Ferrari'de yarışacak olan Carlos Sainz, vatandaşı Fernando Alonso ile birlikte podyuma çıkmanın harika olabileceğini söyledi.

Sainz, iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso ile geçmişte aynı yarışlara çıksa da ikisinin birlikte yarıştığı dönemde ikisi de podyuma çıkamadı.

Sainz, gelecek sene Alpine F1 ile Formula 1'e dönecek Alonso ile aynı anda podyuma çıkabilirlerse bundan çok mutlu olacağını söyledi.

Sainz, "İki İspanyol pilotun aynı anda podyumda olması, umarım ikisinden birisinin podyumun tepesinde olması güzel olur. Açık olan bir şey var ki bu seneki Ferrari ve Renault ile podyum mümkün olabilirdi çünkü Mercedes pilotları ve Verstappen dışında, bu araçlar iyi iş çıkarıyorlar. Orta bölüm çok rekabetçi. Bu üç isimden biri ya da ikisi sorun yaşarsa, Ferrari ve Renault gibi takımların podyuma çıktıklarını gördük. Neden olmasın? Bu, F1 ve İspanyol taraftarlar için harika olur." dedi.

İlgili haber:

"Bir senede durumu düzeltebilecek bir takım varsa, o da Ferrari'dir"

McLaren ve Renault, son senelerde iyileşmeye devam ederken Ferrari tam tersi geriye gitti. Gelecek sene Ferrari'nin iyi olup olmayacağı sorulduğunda Sainz, "Genelde bir sene kötü görünen takım gelecek sene oldukça iyi olabiliyor. Bir sene kötü olsalar dahi gelecek sene durumu düzeltebilecek çok zeki insanlara, çok iyi mühendislere sahipler. Gelecek sene, şaside çok az şey değiştirilebileceği için durumu düzeltme açısından en zor sene olacak ancak bunu yapabilecek bir takım varsa, o da Ferrari'dir."

"Umarım bu sene neyin yanlış gittiğine dair iyi analiz yaparlar ve mümkün olduğu kadar çok iyileşirler. Mercedes artık çok uzaklaştı. Onlara ulaşmak mümkün olmayabilir." dedi.

Yardımcı editörler: Erwin Jaeggi ve Jose Carlos de Celis

 

Verstappen: "Honda'nın dürüstlüğü, Red Bull ile güçlü ilişkide önemli"

Önceki haber

Verstappen: "Honda'nın dürüstlüğü, Red Bull ile güçlü ilişkide önemli"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

2020 Rusya GP: Hamilton ceza aldı, Bottas rahat şekilde kazandı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

2020 Rusya GP: Hamilton ceza aldı, Bottas rahat şekilde kazandı!

Hamilton men cezasına yaklaştı, Türkiye'de yarışamayabilir!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton men cezasına yaklaştı, Türkiye'de yarışamayabilir!

Sainz: "Alonso ile podyuma çıkmak harika olur"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Alonso ile podyuma çıkmak harika olur"

Vettel: "Araçta kendimi rahat hissetmiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Vettel: "Araçta kendimi rahat hissetmiyorum"

Hamilton: "Beni durdurmaya çalışıyorlar!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Beni durdurmaya çalışıyorlar!"

Resmi: FIA, Hamilton'a verilen ceza puanını geri çekti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: FIA, Hamilton'a verilen ceza puanını geri çekti!

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmamız şaşırtıcı"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmamız şaşırtıcı"

4 Formula 2 takımı, Schumacher'in Rusya galibiyetini temyize götürecek
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

4 Formula 2 takımı, Schumacher'in Rusya galibiyetini temyize götürecek

Son Haberler

Sainz: "Alonso ile podyuma çıkmak harika olur"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Alonso ile podyuma çıkmak harika olur"

Verstappen: "Honda'nın dürüstlüğü, Red Bull ile güçlü ilişkide önemli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Honda'nın dürüstlüğü, Red Bull ile güçlü ilişkide önemli"

Ricciardo: "Zaman cezası beni gaza getirdi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Zaman cezası beni gaza getirdi"

Vettel: "Araçta kendimi rahat hissetmiyorum"
F1 Formula 1 / Röportaj

Vettel: "Araçta kendimi rahat hissetmiyorum"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Rusya GP: Hamilton ceza aldı, Bottas rahat şekilde kazandı!

2
Formula 1

Hamilton men cezasına yaklaştı, Türkiye'de yarışamayabilir!

3
Formula 1

Sainz: "Alonso ile podyuma çıkmak harika olur"

1s
4
Formula 1

Vettel: "Araçta kendimi rahat hissetmiyorum"

3s
5
Formula 1

Hamilton: "Beni durdurmaya çalışıyorlar!"

Son Haberler

Sainz: "Alonso ile podyuma çıkmak harika olur"
F1

Sainz: "Alonso ile podyuma çıkmak harika olur"

Verstappen: "Honda'nın dürüstlüğü, Red Bull ile güçlü ilişkide önemli"
F1

Verstappen: "Honda'nın dürüstlüğü, Red Bull ile güçlü ilişkide önemli"

Ricciardo: "Zaman cezası beni gaza getirdi"
F1

Ricciardo: "Zaman cezası beni gaza getirdi"

Vettel: "Araçta kendimi rahat hissetmiyorum"
F1

Vettel: "Araçta kendimi rahat hissetmiyorum"

Stroll: “Leclerc’e ceza verilmemesi saçma”
F1

Stroll: “Leclerc’e ceza verilmemesi saçma”

Son Videolar

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali 04:26
Formula 1

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı? 06:01
Formula 1

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.