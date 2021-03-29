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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Aldığımız sonuçlardan memnunum"

Scuderia Ferrari ile ilk yarışına çıkan Carlos Sainz, yarış sonrasında yaptığı açıklamalarda hafta sonunun genelinden ve aracından memnun olduğunu söyledi.

Sainz: "Aldığımız sonuçlardan memnunum"

İspanyol pilot, yarışa sekizinci sıradan başladı ve sonrasında geriye düşse de, damalı bayrağı yine sekizinci sırada görmeyi başardı.

Yarışın ardından konuşan Sainz, “Genel olarak benim için iyi bir hafta sonu oldu, belki sonuç çok da iyi değildi ama hafta sonunun genelinin, yarış ve sıralama koşullarında elde edilen sonuçtan daha güçlü olduğunu düşünüyorum. İlk birkaç tur biraz geriye düştüm, Ferrari ile attığım ilk turlar olduğu için temkinli davrandım. Yarışı sorunsuz bir şekilde bitireceğimden emin olmak istedik. Sonrasında benden daha yavaş olan bir Aston’u ve bir Alpine’i geçmeyi başardığımda önüm açıldı. Araçtan çok memnundum, verim alabildim ve bu oldukça iyiydi. İlk hafta sonu için gayet iyiydi. Sonraki 22 yarışta startta daha agresif olacağım zamanlar gelecek ve ilk birkaç tur daha iyiye gidebilmek için araçtan daha fazla verim almaya ihtiyacım olacak.”

Yarışı sekizinci sırada bitiren Sainz, takımının geçen seneye göre kaydettiği ilerlemeden memnun olduğunu belirtti ve kış boyunca emek veren herkese teşekkür etti.

“Geçen yıla göre takımda gördüğüm ilerlemeden memnunum, herkese kış boyunca verdikleri emekler için teşekkür ederiz. Bu daha başlangıçtı, ilk yarıştı ve şimdiden geçen yıla göre daha iyiyiz. Bu yüzden buna benzer biraz daha çalışmalar yaparak ilerleme kaydedeceğimize eminim.”

Eski takımı McLaren’in gerisinde kalması ve bu durumun onun cesaretini etkileyip etkilemediği konusunda Sainz “Hayır, çünkü geçen sene Charles’ı nasıl kolayca geçtiğimi ve McLaren ile Ferrari arasındaki farkın ne kadar büyük olduğunu hatırlıyorum. Bu yarışın sonuna doğru McLaren'i geçmeye ne kadar yakın olduğumu gördüm. Daniel’dan daha iyi bir tempoya sahiptim, her tur aradaki mesafeyi yarım saniye azalttık."

"Olumlu işaretler var, cesaret var, geçen yıla göre büyük adımlar atıldı ve şimdi ise detaylar üzerinde ayarlamalar yapmaya, Maranello'da sıkı çalışmaya ve gelişmeye devam etmeye ihtiyacımız var.” cevabını verdi.

Sainz, hafta sonu boyunca sıkça tartışılan pist limitleri konusunda kuralları bildiğini ama kuralın her gün değişmesinin nedenini anlayamadığını belirtti.

“Bence bir sürücü olarak bugün neyi yapıp neyi yapamayacağım açıktı. Anlamadığım şey bunun neden günden güne değiştiğiydi. Tabii ki taraftarlar ve evdeki herkes için tüm bu değişiklikleri takip etmek ve neler olduğunu anlamak çok zordu, ama en azından sürücüler bunu biliyordu. Birini pist limitleri dışında geçersem, diğer arabanın geçmesine izin vermek zorunda kalacağımı biliyordum, en azından bu açıktı.” dedi.

Çeviri: Ece Kaya

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Binotto: "Araç beklediğimiz gibi performans gösteriyor"

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