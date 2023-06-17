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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Sainz, Albon'u engellediği için hakemlerin karşısına çıkacak

Olaylı geçen üçüncü antrenman seansında Alex Albon'u engellediği iddia edilen Carlos Sainz, Kanada GP komiserlerinin karşısına çıkacak.

Altay Gök
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Yağmur altında geçen ve büyük bölümünde görüş problemlerinin de yaşandığı 3. antrenman seansının en olaylı ismi hiç şüphesiz ki Sainz.

Seansı ilk virajda spin atmasının ardından bariyerlere çarparak noktalayan Sainz, seans içinde Albon'u da iki kez engellemiş, Williams pilotunun büyük tepkisini çekmişti.

Engellemelerin ardından seans içinde inceleme altına alınan Sainz, sıralama turları öncesinde komiserler kuruluna ifade verecek.

FIA'nın açıklamasında, "55 numaralı aracın 13. virajda 23 numaralı aracı gereksiz yere engelleyerek FIA Formula 1 Spor Yönetmeliği'nin 375. maddesini ihlal ettiği öne sürülmekte." ifadeleri yer aldı.

Eğer hakemler Sainz'ın Albon'u engellediğine karar verirse İspanyol pilot grid cezasıyla da karşı karşıya kalabilir!

 

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