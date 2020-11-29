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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Ağzımda tatlı ekşi bir tat kaldı"

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Sainz: "Ağzımda tatlı ekşi bir tat kaldı"
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Bugünün yöne çıkan takımlarından biri kesinlikle McLaren oldu. 4. ve 5. sırayı alan İngiliz ekibin 28 yaşındaki pilotu Carlos Sainz ise yarış sonrasında takım arkadaşına karşı hamle yapamadığı için üzgün.

Carlos Sainz Jr. : "Birkaç Pazardır 15. Sırada başlayarak hayatımızı zorlaştırıyoruz ama 2 kere ilk 5’te bitirdik, o yüzden çok mutluyum, özellikle bugün; çünkü yumuşak lastiklerle çıkıp dayanmasını sağlamak zordu. Bunu başarabildim, ortalarla yarışanlardan da uzun süre kaldım ve onları geçtim. "

"Ama biraz üzücü çünkü yine yavaş bir pitstop gerçekleştirdik ve orada, sonda Lando’ya bir saldırıda bulunabilirdik, ama hepsi bundan ibaret. Yine de bugünden mutluyum, 15. Sıradan ve yumuşak hamurlarla başlamak kolay değil, çok mutluyum."

"2. pitstoptan sonra Renault’ları ve civarlarındakileri geçmek daha kolaydı. Bilmiyorum, doğrusu ben de biraz şaşırdım."

"Yine de çok mutlu görünmüyorum çünkü ağzımda, daha iyi bir pitstopla ve daha iyi bir pitstop zamanlamasıyla Lando’yla pozisyon için savaşamamanın verdiği tatlı ekşi tat kaldı."

"Ama şikayetçi olmayacağım, tüm takım için iyi bir gün oldu ama tabii ki, 4.yü 3 saniye önünüzde görünce o tat ağzınıza geliyor..."

Bugünün öne çıkan olayı ise kuşkusuz Romain Grosjean'in korkutucu kazasıydı. Bu konuda ise İspanyol pilot: "Etkileyici, doğrusu pite gireceğimiz turda kırmızı bayrakları çıkardıklarında çok kötü bir his oluyor çünkü alev alan bir araç görmüşsünüz, inanılmaz bir yangın ve ne olduğunu bilmeden." dedi.

Sainz sözlerine devam etti : "Sonra Romain’in araçtan yürüyerek çıktığını görmek tam anlamıyla rahatlamamızı sağladı. Bu, araca her girdiğimizde risk aldığımızı gösteren bir örnekti, sürücülere saygı duymalısınız çünkü hayatımızı riske atıyoruz."

"Zaman zaman insanların eleştirerek önceden daha riskli ve eğlenceli olduğunu söylediğini görebilirsiniz, ama biz; sporu daha güvenli yapmaya devam etmeli ve her Pazar günü burada yarıştan sonra konuşmaya devam edebilmemizi garantilemeliyiz."

"Ayrıca öğrenmeye de devam etmeliyiz ki her gün, her yönden daha güvenli bir şekilde hızlı gitmeye devam edebilelim."

"Halo ve diğer her şey. FIA bazen şimdiki araçlar artık çok ağır olduğu için eleştiriliyor ama ağırlığın çoğu güvenlik için; yandan aldığımız darbelerde bizi koruması için daha çok karbon fiber, Halo’nun kendisi 20 kg daha ağırlaştırıyor... "

"Ama FIA, spordaki güvenliği arttırmak adına her zaman benim tam desteğimi alacaktır."

"Buradaki kimse Grosjean’da veya Mugello’da gördüğümüzün daha kötüsünü görmek istemeyecektir, ki benim için kilit bir konu olan; ne yazık ki yakın zamanda Anthoine Hubert’in vefatı örneği var."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar McLaren
Editör Memet Kağan Bilgili

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