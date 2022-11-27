Sainz: "Abu Dhabi'de Leclerc ile mücadele etmemek üzerine talimat aldım"

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Leclerc ve Sainz, 2022 Formula 1 sezonunun son yarışına üçüncü ve dördüncü ceplerden başladılar.

Leclerc, Red Bull pilotu Sergio Perez ile şampiyonada ikincilik mücadelesindeydi.

İkincilik mücadelesi adına Perez, Abu Dhabi yarışında takımından tam desteğe sahip olacağını açıklarken, Ferrari de Leclerc'e destek vermeyi amaçlıyordu.

Sainz, takım arkadaşını desteklemesi ve yarışın hiçbir bölümünde onunla mücadele etmemesi konusunda net bir talimat aldığını açıkladı.

Sainz yarıştan sonra, "Takım olarak çalıştığımızı düşünüyorum."

"Yarıştan önce, startta veya pit stoplarda onunla mücadele etmemek için net talimatlar aldım."

"İyi bir hafta sonu geçirdik ve onun [Leclerc] adına mutluyum. Dürüst olmak gerekirse, gerçekten ikinciliği hak ettiğini düşünüyorum."

"O, son derece iyi sürüyor ve ona daha yakın olmaya çalışmak için sürüşümü biraz değiştirmem gerekebilir." dedi.

Sezonun başında yaşadığı zorluklara rağmen Sainz, sezonun ikinci yarısında daha iyi performans gösterdi. Silverstone'da kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı ve bunu ilk F1 galibiyetine dönüştürdü.

Spa ve Austin'de iki pole pozisyonu daha aldı ve sezonu Mercedes pilotu George Russell'ın 29 puan gerisinde beşinci sırada bitirdi.

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, arrives on the podium Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images